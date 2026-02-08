Samba Urgente e artistas locais agitam bloquinho no Setor Bancário Sul

O Setor Bancário Sul virou passarela de samba e alegria neste domingo (8/2). A cinco dias para o início oficial do carnaval, o bloquinho Faz Amor Urgente arrastou foliões para o centro da capital, reunindo famílias e amigos para curtir as atrações musicais Samba Urgente, Macetada, Samba da Passarinha e DJ Léo Cabral.



A universitária Francyelle Lima, 19, pula carnaval todos os anos e este ano resolveu aproveitá-lo antes mesmo das datas oficiais da festa. “Costumo ir para bloquinhos todos os anos. Amo um samba”, pontuou.

Para o dentista Caio Martins, 25, a ansiedade já batia na porta pelo bloquinho da Asa Sul. “Vim ano passado e gostei muito. A energia é muito boa”, apontou. Ele e seu noivo, Diego, vão curtir o carnaval em Belo Horizonte, mas não podiam perder o esquenta na capital. “A energia aqui está maravilhosa, melhora a cada minuto”, disse, com sorriso no rosto.

Vinda do El Salvador, a empresária Paolla Roque, 30, veio para o Brasil há sete meses e está curtindo o carnaval pela primeira vez na capital. “Eu amo a música, a cultura, a energia. Foi isso que me trouxe aqui, sou apaixonada pelas músicas brasileiras”, ressaltou. “Aqui é lindo, estou amando o carnaval” acrescentou.

Para celebrar a energia do carnaval brasiliense, o Correio inicia a 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026. O projeto busca valorizar todas as expressões de criatividade da folia no Distrito Federal. O público pode acessar um portal exclusivo que oferece uma cobertura abrangente do carnaval de Brasília, incluindo roteiros dos blocos de rua, sugestões de maquiagem, fantasias e looks, além de serviços e informações úteis para aproveitar a festa com segurança, responsabilidade e diversão.

A premiação avaliará blocos e foliões de várias regiões administrativas do DF, tanto por Júri Técnico quanto por Voto Popular. A Comissão Julgadora, designada pelo Correio, é formada por profissionais da área de jornalismo, escolhidos a critério dos organizadores. Os desfiles de rua serão acompanhados de perto pelo júri, que atribuirá notas de 0 a 10, considerando critérios específicos e seus respectivos pesos: animação no bloco (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

A votação popular para o Melhor Bloco de Rua - Voto Popular é exclusivamente pelo site: https://carnaval.correiobraziliense.com.br/2026. Cada internauta poderá registrar apenas um voto, utilizando um e-mail cadastrado no Gmail, e escolher um bloco favorito.

