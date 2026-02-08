A folia não para no Cruzeiro Velho

Thais veio prestigiar o desfile do Cruzeiro pela primeira vez com as amigas - (crédito: Walkyria Lagaci)

Domingo também é dia de festa para os amantes do carnaval. Mesmo quase uma semana antes do feriado, a diversão já é garantida nos bloquinhos brasilienses. No Cruzeiro Velho, a celebração começou as 14h, com o tradicional desfile de rua da Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc), além das escolas de samba Acadêmicos da Asa Norte e Bola Preta de Sobradinho.

A servidora pública Thaís Passos, 45, foi com as amigas prestigiar o desfile pela primeira vez. “Confesso que eu nunca participei diretamente da comunidade do carnaval aqui do Cruzeiro, mas eu gosto muito de carnaval e então estou aproveitando esse ano para curtir mais um pouquinho”, contou. “Eu já vi o desfile da janela do meu quarto, mas hoje vim assistir de perto”, relatou.

O amor pela festa vem de anos para alguns foliões. A aposentada Daura Cunha, 78, veio com o marido para curtir o carnaval no Cruzeiro. “Eu sou paraibana e brincava muito carnaval quando era criança. Eu adoro e agora que moro em Brasília há muitos anos aproveito a festa aqui”, disse. “Acho o carnaval de rua muito interessante porque abrange todas as classes”, acrescenta.

Daura Cunha veio curtir o carnaval com o marido Roberto (foto: Walkyria Lagaci)

O samba está no pé da musa Thais Alvim, 34, desde muito cedo. “É uma paixão que veio do berço. Minha mãe é de Osvaldo Cruz [bairro do Rio de Janeiro] e a gente assistia os desfiles juntos em casa”, afirmou. A dançarina entrou na Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc) em 2021 como passista e em 2024 foi nomeada musa junto com as amigas Júlia e Pietra. “Essa comunidade é muito incrível, é muita união entre mulheres, muita luta por representatividade, pela luta antirracista também”, destacou.

Para celebrar a energia do carnaval brasiliense, o Correio inicia a 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026. O projeto busca valorizar todas as expressões de criatividade da folia no Distrito Federal. O público pode acessar um portal exclusivo que oferece uma cobertura abrangente do carnaval de Brasília, incluindo roteiros dos blocos de rua, sugestões de maquiagem, fantasias e looks, além de serviços e informações úteis para aproveitar a festa com segurança, responsabilidade e diversão.

A premiação avaliará blocos e foliões de várias regiões administrativas do DF, tanto por júri técnico quanto por voto popular. A comissão julgadora, designada pelo Correio, é formada por profissionais da área de jornalismo, escolhidos a critério dos organizadores. Os desfiles de rua serão acompanhados de perto pelo júri, que atribuirá notas de 0 a 10, considerando critérios específicos e seus respectivos pesos: animação no bloco (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

A votação popular para o Melhor Bloco de Rua ocorre exclusivamente pelo site: https://carnaval.correiobraziliense.com.br/2026. Cada internauta poderá registrar apenas um voto, utilizando um e-mail cadastrado no Gmail, e escolher um bloco favorito.