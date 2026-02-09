Carnapatinhas: Bloco de Carnaval terá vacinação gratuita e microchipagem para cães

O tradicional Carnapati, bloco infantil organizado pela Teatro Mapati, realiza o evento Carnapatinhas – Patinhas na Folia, uma ação voltada à proteção animal, com vacinação gratuita, microchipagem, identificação animal e feira de adoção responsável.

A iniciativa acontece no domingo de carnaval (15/2), das 14h às 18h, no Setor Comercial Sul, dentro da Estação Galeria do Metrô, integrando a programação oficial do Carnapati 2026, que celebra 35 anos de história do Espaço Cultural Mapati.

Para participar dos serviços de microchipagem e vacinação, é obrigatório que o tutor realize previamente o cadastro do cão no SinPatinhas, o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos.

A ação conta com o apoio da Dival, da Universidade de Brasília (UnB) e do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, responsáveis pela microchipagem e vacinação dos animais.

Serão disponibilizadas vacinas e microchips, implantados gratuitamente de acordo com a procura dos tutores. O microchip funciona como uma identidade permanente do animal, permitindo a rápida identificação em clínicas veterinárias e abrigos, facilitando a devolução em casos de perda e contribuindo para o combate ao abandono.

A iniciativa será realizada exclusivamente para cães, considerando que gatos podem fugir com facilidade em ambientes abertos. Além dos serviços, o Carnapatinhas contará com feira de adoção — com animais previamente vacinados e castrados por ONGs parceiras — e ações educativas, voltadas especialmente às crianças.

A proposta é reforçar a mensagem de que animal não é brinquedo, mas um ser vivo que exige cuidado, respeito e responsabilidade. Quem quiser também poderá contribuir com a doação solidária de 1 kg de ração, que será integralmente destinada às instituições participantes, ajudando no cuidado e na manutenção dos animais resgatados.

Toda a programação, ainda com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, foi pensada com carinho e respeito ao bem-estar dos animais, com volume de som moderado e cuidados para evitar situações de estresse, estimulando uma convivência harmoniosa e responsável nos espaços públicos.

Serviço:

Data: Domingo, 15 de fevereiro de 2026

Horário: Das 14h às 18h

Local: Setor Comercial Sul, ao lado da Estação Galeria do Metrô – Brasília/DF

Entrada gratuita.

Programação:

– 14h às 18h: Serviços gratuitos para pets

· Vacinação

· Microchipagem

· Identificação animal

· Feira de adoção com ONGs parceiras

– 14h às 15h: DJ Loly

– 15h às 16h: Família Firula

– 16h às 17h: Fanfarra

– 17h às 18h: Espetáculo “Os Saltimbancos” (Mapati)