Candidato ao Oscar, 'O agente secreto' encanta a International Cinephile Society



Numa visão alternativa a prêmios de enorme representatividade como o Oscar, a International Cinephile Society (ICS), com operação no meio virtual, integrada por quase 180 pesquisadores e críticos com representatividade globalizada, elegeu o nacional O agente secreto em seis categorias, como o melhor: filme, direção (Kleber Mendonça Filho), ator (Wagner Moura), roteiro original, atriz coadjuvante (Tânia Maria) e seleção de elenco. O resultado foi divulgado no último domingo (8/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com corpo de jurados que inclui repórteres e colaboradores de veículos como a Variety e o The Los Angeles Times, a repercussão dos premiados acusou o olhar arrojado de profissionais que circulam por eventos como os festivais de Cannes, Berlim e Veneza. O seleto grupo de votantes projeta nomes de categorias bastante específicas como design de som, fotografia e trilha sonora.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre os votantes brasileiros, que representam menos de 5% dos eleitores, estão nomes como Carlos Helí de Almeida, Chico Fireman e Walter Neto.



