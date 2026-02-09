InícioDiversão e Arte
Candidato ao Oscar, 'O agente secreto' encanta a International Cinephile Society

Eleito o melhor em seis categorias, o longa de Kleber Mendonça Filho trouxe brilho para as premiadas performances de Tânia Maria e Wagner Moura

Tânia Maria interpreta Sebastiana em O Agente Secreto - (crédito: Divulgação)
Numa visão alternativa a prêmios de enorme representatividade como o Oscar, a International Cinephile Society (ICS), com operação no meio virtual, integrada por quase 180 pesquisadores e críticos com representatividade globalizada, elegeu o nacional O agente secreto em seis categorias, como o melhor: filme, direção (Kleber Mendonça Filho), ator (Wagner Moura), roteiro original, atriz coadjuvante (Tânia Maria) e seleção de elenco. O resultado foi divulgado no último domingo (8/2).

Com corpo de jurados que inclui repórteres e colaboradores de veículos como a Variety e o The Los Angeles Times, a repercussão dos premiados acusou o olhar arrojado de profissionais que circulam por eventos como os festivais de Cannes, Berlim e Veneza. O seleto grupo de votantes projeta nomes de categorias bastante específicas como design de som, fotografia e trilha sonora.

Entre os votantes brasileiros, que representam menos de 5% dos eleitores, estão nomes como Carlos Helí de Almeida, Chico Fireman e Walter Neto.

