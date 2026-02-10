Distritais devem se reunir com chefe da Casa Civil do DF para tratar do BRB

Os deputados distritais seguem empenhados em buscar respostas ao imbróglio que trouxe prejuízos ao Banco de Brasília (BRB) após as negociações com o Banco Master. Na reunião de líderes desta terça-feira (10/2), ficou definido que o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, será convidado para participar de reunião no dia 24 de fevereiro com a presença de todos os distritais.
A ideia da reunião é tratar da adoção de medidas positivas para o BRB. Ainda no colégio de líderes desta terça-feira, a deputada Paula Belmonte (PSDB) solicitou a instauração de uma Comissão de Investigação para tratar do caso BRB-Master. A instauração ou não da referida comissão será definida na reunião do dia 24 de fevereiro.
Por Mila Ferreira
postado em 10/02/2026 17:12