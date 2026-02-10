InícioCidades DF
Casa Civil

Distritais devem se reunir com chefe da Casa Civil do DF para tratar do BRB

Reunião deve acontecer no próximo dia 24 de fevereiro e contar com a presença de todos os deputados distritais

Reunião de deputados distritais na Casa Civil. - (crédito: | Por Mila Ferreira.)
Os deputados distritais seguem empenhados em buscar respostas ao imbróglio que trouxe prejuízos ao Banco de Brasília (BRB) após as negociações com o Banco Master. Na reunião de líderes desta terça-feira (10/2), ficou definido que o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, será convidado para participar de reunião no dia 24 de fevereiro com a presença de todos os distritais. 
A ideia da reunião é tratar da adoção de medidas positivas para o BRB. Ainda no colégio de líderes desta terça-feira, a deputada Paula Belmonte (PSDB) solicitou a instauração de uma Comissão de Investigação para tratar do caso BRB-Master. A instauração ou não da referida comissão será definida na reunião do dia 24 de fevereiro. 

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 10/02/2026 17:12
