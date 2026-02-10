Sensação dos Irmãos Marx, Groucho foi mestre em piadas afiadas

Em 2025, faz 135 anos do nascimento de Groucho Marx. Lendário comediante, ator e escritor americano, ele foi líder do grupo cômico “Os Irmãos Marx”, ao lado de Chico, Harpo e Zeppo, alcançando grande sucesso no teatro, rádio, televisão e cinema.Por Flipar
Nascido Julius Henry Marx em 2 de outubro de 1890, em Nova York, filho de Minnie Schoenberg e Sam “Frenchie” Marx, numa família de origem judaica com vínculos artísticos por parte materna. Desde a infância, Groucho demonstrou inclinação para o palco e para a leitura intensa, compensando a falta de educação formal com autodidatismo.
A carreira dos Irmãos Marx tomou forma plena quando se uniram para realizar suas performances. Inicialmente, o grupo transitou de atos musicais para esquetes cômicas, inaugurando rotinas com improviso e crítica social leve.
O primeiro grande sucesso teatral dos irmãos veio com “I’ll Say She Is”, seguido por musicais como “Os Galhofeiros”, que migrou para o cinema. Assim, os Irmãos Marx se consolidaram nas décadas de 1920 e 1930 como referência de comédia inteligente e irreverente.
No cinema, Groucho participou de clássicos ao lado dos irmãos, como “Hotel da Fuzarca”, “Os Galhofeiros”, “Os Quatro Batutas”, “Os Gênios da Pelota”, “Duck Soup” e “Uma Noite na Ópera”.
A partir de 1947, iniciou carreira solo como apresentador do programa de rádio “You Bet Your Life”, que depois migrou para a televisão. No formato, ele entrevistava participantes e disparava piadas afiadas antes de propor perguntas-chaves. O show ficou famoso pelas frases espirituosas e pela brincadeira da “palavra secreta”.
Em 1947, também estrelou o filme “Copacabana” ao lado de Carmen Miranda, sua primeira aparição cinematográfica sem os irmãos.
Sua carreira solo incluiu participações esporádicas no cinema e colaboração em programas de rádio e TV até meados da década de 1960. Nos anos 1970, com o ressurgimento do interesse pelos Irmãos Marx, Groucho fez aparições especiais, como um show em Carnegie Hall, e participou de programas de televisão que revisitavam sua carreira.
Em 1974, foi agraciado com um Oscar Honorário, em nome dos Irmãos Marx, como reconhecimento por seu impacto duradouro no cinema.
Foi casado três vezes. Seu primeiro casamento, com Ruth Johnson, durou de 1920 até 1942 e eles tiveram dois filhos: Arthur e Miriam. Em seguida, foi casado com Kay Marvis de 1945 até 1954, com quem teve a filha Melinda.
Por último, foi casado com a atriz Eden Hartford de 1954 a 1969.
O comediante faleceu em 19 de agosto de 1977, em Los Angeles, vítima de pneumonia, após internação no Cedars-Sinai Medical Center. Suas cinzas foram depositadas no Eden Memorial Park.
A imagem de Groucho, marcada pelo charuto, óculos, postura curvada e bigode, se tornou sua assinatura no palco e no cinema. Curiosamente, o icônico bigode surgiu de improviso: chegando atrasado a um espetáculo, ele desenhou-o com graxa e acabou mantendo o visual permanentemente.
Outra anedota famosa atribuída a ele envolve uma mulher com muitos filhos, à qual ele teria respondido: “Eu amo meu charuto, mas tiro da boca de vez em quando”. Frase que ele afirmou que, provavelmente, jamais disse, mas que perpetuou como graça.
Groucho Marx deixou um legado imenso: influenciou gerações de comediantes e roteiristas com seu domínio da ironia, do timing e da linguagem. Suas frases ainda circulam em livros, filmes e redes sociais, e seus filmes clássicos permanecem em cartaz para novos públicos.