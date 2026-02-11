Ação de acolhimento à população em vulnerabilidade social acontece no Sudoeste e no Cruzeiro

O GDF oferece vagas em abrigo e em programas de qualificação profissional para a população em situação de rua - (crédito: | Foto: Agência Brasília.)

Uma ação de acolhimento e assistência social a pessoas instaladas em 13 endereços distintos no Sudoeste e no Cruzeiro será realizada nesta quinta-feira (12/2), a partir das 9h.

O GDF informa que pessoas em situação de rua receberão a oferta de diversos serviços em áreas como saúde, educação e assistência social, além de orientação sobre cuidados com animais domésticos e benefícios como deslocamento interestadual. Também será oferecido um auxílio excepcional de R$ 600 para aqueles sem condições de pagar aluguel. Vagas em abrigos, programas de qualificação profissional, como o RenovaDF, e o cadastro para unidades habitacionais também estarão disponíveis.

Após o atendimento, a DF Legal fará o desmonte das estruturas das pessoas em situação de rua e o transporte dos pertences ao local regular indicado pelo ocupante. Em último caso, o governo levará os objetos pessoais ao depósito da pasta, no SIA Trecho 04, Lotes 1380/1420, para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável.

No decorrer da semana anterior, as secretarias realizaram abordagens sociais e atendimentos prévios nos locais, mapeando o público que será atendido e suas demandas.

Pontos de ação no Sudoeste e no Cruzeiro para quinta (12):

· QMSW 06, próximo à torre da Claro;

· Mato atrás da Caesb, próximo ao Setor de Oficinas;

· CLSW 101, ao lado do ponto de táxi;

· CLSW 301, entre os blocos A e B;

· CLSW 105, em frente ao Banco do Brasil;

· SQSW 306, na entrada da quadra;

· Avenida das Jaqueiras, na altura da Igreja Adventista;

· Terminal do Cruzeiro;

· Área verde ao lado do Quiosque do Mazinho;

· Feira Permanente do Cruzeiro, ao lado do Super Veneza;

· Gramado em frente ao Cruzeiro Center e atrás da 3ª DP;

· SRES Quadra 5, bloco B, próximo à quadra de futebol;

· Área verde da EPIA, nas proximidades do McDonald’s.