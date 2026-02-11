Governo de Goiás critica reajuste das tarifas de ônibus do Entorno

O Governo de Goiás se posicionou contra o novo reajuste proposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que vai aumentar as passagens do Entorno na segunda quinzena deste mês. Em nota oficial, o Estado afirmou que, "embora Goiás e o DF estejam atuando conjuntamente para solucionar os problemas do sistema, não têm encontrado respaldo da União", responsável pela regulação do serviço por meio da Agência.

Segundo o governo goiano, a proposta de criação de um consórcio interfederativo entre União, Goiás e Distrito Federal foi barrada pela ANTT. "Na prática, a decisão obriga Goiás e o DF a assumirem sozinhos custos e responsabilidades, inclusive passivos, o que onera de forma exagerada os entes e rompe o equilíbrio federativo", acrescentou, em nota.

O Estado defende a formação de um consórcio com participação equilibrada entre os três níveis de governo. "Deve ser capaz de subsidiar tarifas e promover melhorias no sistema, nos moldes do que já ocorre na Região Metropolitana de Goiânia", informou. O tema segue em discussão, e a prioridade, segundo o governo, "é proteger o usuário, garantir um transporte digno e construir uma solução sustentável, sem transferir custos indevidos à população".

A Secretaria do Entorno do Distrito Federal também divulgou nota informando que está em tratativas, desde o ano passado. O objetivo é a criação de um consórcio de mobilidade com a participação do Governo do Distrito Federal, do Governo de Goiás e com previsão de participação da União, para a gestão do transporte público na região. Segundo a pasta, o protocolo de intenções, após aprovação do GDF, encontra-se em análise pelo governo goiano e depende de aprovação legislativa em ambas as unidades da Federação.

A Secretaria avaliou que há necessidade de uma entidade compartilhada. "Delegará contratos de concessão, corrigindo o atual modelo, que está 100% sob a gestão da ANTT (Governo Federal), sustentado apenas pela tarifa do usuário, que encarece passagens e prejudica a população", concluiu.