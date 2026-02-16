Galinho de Brasília freva rumo ao Hexa nesta segunda-feira de carnaval

Por: Laezia Bezerra - Especial para o Correio

Tradição em Brasília, e com programação infantil gratuita, o bloco Galinho de Brasília anima a criançada nesta segunda (16/2), com muito frevo e cortejo, no estacionamento da Matriz da Caixa Econômica

Criado por amigos pernambucanos inspirados no lendário Galo da Madrugada, o Galinho arrasta foliões há mais de 30 anos e se consolidou como um dos desfiles carnavalescos mais tradicionais da capital federal. A cada edição, o bloco transforma a cidade em um verdadeiro pedaço do Recife, com muito frevo, fantasias coloridas, sombrinhas rodopiando e um público diverso, formado por crianças, jovens, adultos e idosos.

A festa nesta segunda, no Setor de Autarquias Sul, e começou às 9h, com o Pintinho de Brasília, versão infantil do bloco com banda especial para a criançada . À tarde, a partir das 15h, o cortejo do Galinho reúne músicos, passistas e foliões em um grande baile a céu aberto.

Trio elétrico, instrumentos de sopro, passistas e orquestra também vão garantir o clima de folia. Entre as atrações que não podem faltar estão os passistas de frevo, o tradicional Trenzinho da Alegria com personagens e os bonecos gigantes, que ajudam a colorir o desfile e encantam foliões de todas as idades.

O cortejo conta ainda com a Orquestra do Galinho, sob a regência do maestro Fabiano Medeiros, da Orquestra Popular Marafreboi.











O presidente do Galinho de Brasília, Romildo de Carvalho Junior, destaca que o tema deste ano reforça o espírito festivo e popular do bloco. “Estamos em uma briga familiar, o pintinho criou asas e resolveu voar, alçando voo próprio, mas é um momento de muita alegria, onde percebemos que essa inovação deu certo e nosso objetivo é transformar esses foliões mirins em foliões do Galinho mais tarde, preservando a cultura do frevo, que é um patrimônio do Brasil", disse.

Mirian Brasiel, diretora do Pintinho, destacou que "o pintinho é filho do galinho e nasceu de um sonho de um especial para as crianças, onde tudo foi pensado para que elas pudessem ter contato com a cultura".

As irmãs Maria Antônia Jesus, de 8 anos e Maria Sofia de Jesus, de 6, curtiram bastante a folia no Pintinho ao lado dos pais, Igor Chaves e Adriana de Jesus. "Estou me divertindo bastante e quero ficar até o final para aproveitar todas as brincadeiras", disse Maria Antônia.

Lorenzo Costa Neves, 10 anos, mora da Cidade Ocidental e chegou bem cedo para curtir o frevo do Pintinho.

"Estou adorando e bastante eufórico para andar no trenzinho. Essa é a segunda vez que venho pular o carnaval e pretendo fazer isso todos os anos".

Heitor Brasil, 9 anos, saiu cedinho de Taguatinga Norte para curtir o segundo dia de carnaval, nesta segunda-feira (16/2).

"Aproveitei a festa ontem e hoje já estou na folia novamente para não perder nenhum momento do carnaval", frisou.

