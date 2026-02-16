InícioCidades DF
Brasília: veja algumas das fantasias que chamaram atenção neste Carnaval

Entre o ícone pop e o sagrado, a capital provou que sua arquitetura ganha vida quando é ocupada pela diversidade

Na Vila Planalto, Pedro Lemos lembrou um serviço que muita gente nunca viu: o veterano orelhão - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
O vintage e o contemporâneo embalaram os foliões em Brasília no domingo de carnaval. O rebolado "Piripiri" e "Conga, Conga, Conga" reuniram fãs saudosistas de Gretchen, um público jovem, recém-fisgado por um vídeo viral da Rainha do Bumbum.

Na folia, teve espaço para o rock, as clássicas marchinhas, o frevo pernambucano, remix de sucessos da MPB. Sim, o carnaval de Brasília é eclético, vibrante, envolvente. Palco de riso frouxo, passos ensaiados ou movimentos desajeitados que um dia, talvez, desemboquem em dança. Tudo é liberdade, festa e resistência.

Nem só de purpurinas, confetes e espuma se faz o carnaval de Brasília. O rodopio estonteante de mães e pais de santo desfilaram a cultura e a religiosidade afro no Setor Comercial Sul.

Entre o ícone pop e o sagrado, a capital provou que sua arquitetura ganha vida quando é ocupada pela diversidade. Sob o céu que tudo abraça, a cidade-sede do poder se derrete ao balanço de sua gente.

Confira algumas das fantasias marcantes:

  • Carolina Magno no bloco Charrete na Vila Planalto.
    Carolina Magno no bloco Charrete na Vila Planalto. Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • Tiago Botafogo caprichou na criatividade do look para sair no Bloco Charrete
    Tiago Botafogo caprichou na criatividade do look para sair no Bloco Charrete Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • Na Vila Planalto, Pedro Lemos lembrou um serviço que muita gente nunca viu: o veterano orelhão
    Na Vila Planalto, Pedro Lemos lembrou um serviço que muita gente nunca viu: o veterano orelhão Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • Camila e Eduardo foram curtir a Gretchen no Montadas
    Camila e Eduardo foram curtir a Gretchen no Montadas Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • Para não cansar as pernas, o jeito foi sair de dinossauro
    Para não cansar as pernas, o jeito foi sair de dinossauro Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Guilherme Maretta e Thayse Lassance no Desmaiô
    Guilherme Maretta e Thayse Lassance no Desmaiô Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Ester Silva apostou em uma fantasia de Medusa para curtir o bloco das Montadas
    Ester Silva apostou em uma fantasia de Medusa para curtir o bloco das Montadas Ana Carolina Alves/CB
  • Juliana Lima e os filhos Miguel e Theo
    Juliana Lima e os filhos Miguel e Theo Vitória Torres/CB
  • Andreia Soares usa a mesma fantasia de palhaça há uma década
    Andreia Soares usa a mesma fantasia de palhaça há uma década Vitória Torres/CB
  • Ravi Lopes é fã do Batman e do Patrulha Canina
    Ravi Lopes é fã do Batman e do Patrulha Canina Beatriz Mascarenhas
  • Bruno Lima e a filha Isis Maya na Baratinha
    Bruno Lima e a filha Isis Maya na Baratinha Beatriz Mascarenhas Exp. CB/DA Press
  • Vilany da Silva, a abelhinha do System Safadown
    Vilany da Silva, a abelhinha do System Safadown Paulo Gontijo CB/DA Press
  • O pirata Caio Dutra no Bloco Praga de Baiano
    O pirata Caio Dutra no Bloco Praga de Baiano Vitóra Torres / CB / DA Press
  • Bloco Charrete transforma a Vila Planalto em palco de fantasia e festa
    Bloco Charrete transforma a Vila Planalto em palco de fantasia e festa Minervino Júnior / CB / DA Press

 

