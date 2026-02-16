Brasília: veja algumas das fantasias que chamaram atenção neste Carnaval

Na Vila Planalto, Pedro Lemos lembrou um serviço que muita gente nunca viu: o veterano orelhão - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O vintage e o contemporâneo embalaram os foliões em Brasília no domingo de carnaval. O rebolado "Piripiri" e "Conga, Conga, Conga" reuniram fãs saudosistas de Gretchen, um público jovem, recém-fisgado por um vídeo viral da Rainha do Bumbum.

Na folia, teve espaço para o rock, as clássicas marchinhas, o frevo pernambucano, remix de sucessos da MPB. Sim, o carnaval de Brasília é eclético, vibrante, envolvente. Palco de riso frouxo, passos ensaiados ou movimentos desajeitados que um dia, talvez, desemboquem em dança. Tudo é liberdade, festa e resistência.

Nem só de purpurinas, confetes e espuma se faz o carnaval de Brasília. O rodopio estonteante de mães e pais de santo desfilaram a cultura e a religiosidade afro no Setor Comercial Sul.

Entre o ícone pop e o sagrado, a capital provou que sua arquitetura ganha vida quando é ocupada pela diversidade. Sob o céu que tudo abraça, a cidade-sede do poder se derrete ao balanço de sua gente.

Confira algumas das fantasias marcantes: