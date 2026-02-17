Prêmio Educador Transformador: saiba quem são os selecionados no DF

Práticas educacionais inovadoras desenvolvidas por professores e gestores escolares de todo o país são reconhecidas pelo Prêmio Educador Transformador que divulgou nesta segunda-feira (16/2) os três primeiros colocados das Jornadas Estaduais, que antecedem a fase nacional. A iniciativa é do Sebrae, em parceria com o Instituto Significare e a Bett Brasil.
Os classificados recebem troféu, certificado e selo digital, sendo que os que ficaram em primeiro lugar irão participar, com todas as despesas pagas, da Bett Brasil 2026, de 5 a 8 de maio, em São Paulo. Na ocasião, serão conhecidos os vencedores da etapa nacional.
Entre outros prêmios, eles receberão pacote completo para participar da Bett UK 2027, em Londres, e MBA em Educação Empreendedora EAD. “É um prêmio fundamental, porque reconhece e dá visibilidade a professores e gestores que inovam no cotidiano das escolas e constroem soluções reais para melhorar a aprendizagem”, ressaltou a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá. “Mais do que uma premiação, a iniciativa incentiva a criatividade, o protagonismo e a educação empreendedora, fortalecendo uma cultura de inovação que inspira toda a rede pública de ensino do DF e amplia as oportunidades para os estudantes”, completou a educadora, que também é vice-presidente do Consed.
Veja quem são os primeiros colocados, as categorias e as propostas de projeto:
» Inovações Pedagógicas e Metodologias Ativas (para professores) — Antônio da Silva Santos Júnior — Quando as palavras criam o mundo: oralitura e identidade nos anos iniciais
» Gestão Educacional Transformadora (para gestores) — Elvis Vilela Rodrigues — EJA digital conecta — rede de apoio tecnológico para permanência e protagonismo
» Inclusão e Sustentabilidade na Educação (para professores e gestores) — Vinicius de Oliveira Mota — Adolescências trans no ambiente escolar
Planaltina ganha novo espaço de ensino profissional
O diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, enfatizou que o Polo de Planaltina nasce para preparar os alunos para as demandas reais do mercado, estimulando geração de renda, empreendedorismo e novas oportunidades de trabalho. “Estamos levando qualificação profissional cada vez mais perto da população, gerando oportunidades e impulsionando o desenvolvimento econômico. O Senac-DF é um braço fundamental para o fortalecimento da economia do Distrito Federal”, disse. O secretário de Governo, José Humberto Pires, também destacou a contribuição da unidade para o crescimento local. “Planaltina passa a contar com um espaço moderno, preparado para formar cidadãos e fortalecer o crescimento da região.”
Estrutura
Instalado no antigo Ginásio de Múltiplas Funções, no Setor Recreativo Cultural, o novo polo, inaugurado na quinta-feira (12/2), foi planejado para atender às principais demandas do mercado local. A unidade oferece cursos nas áreas de tecnologia da informação (TI), gastronomia, beleza e gestão, com opções gratuitas e pagas. São três laboratórios de tecnologia da informação, equipados com 40 computadores cada, totalizando 120 máquinas para aulas práticas; laboratório de gastronomia com capacidade para 20 alunos; laboratório híbrido de moda e beleza com 20 vagas por turma; e biblioteca — sendo o único polo da região com esse diferencial. O espaço será gerenciado por Alline Caldas. As informações de acesso aos cursos estão disponíveis no site www.df.senac.br.