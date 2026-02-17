Prêmio Educador Transformador: saiba quem são os selecionados no DF

Práticas educacionais inovadoras desenvolvidas por professores e gestores escolares de todo o país são reconhecidas pelo Prêmio Educador Transformador que divulgou nesta segunda-feira (16/2) os três primeiros colocados das Jornadas Estaduais, que antecedem a fase nacional. A iniciativa é do Sebrae, em parceria com o Instituto Significare e a Bett Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os classificados recebem troféu, certificado e selo digital, sendo que os que ficaram em primeiro lugar irão participar, com todas as despesas pagas, da Bett Brasil 2026, de 5 a 8 de maio, em São Paulo. Na ocasião, serão conhecidos os vencedores da etapa nacional.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre outros prêmios, eles receberão pacote completo para participar da Bett UK 2027, em Londres, e MBA em Educação Empreendedora EAD. “É um prêmio fundamental, porque reconhece e dá visibilidade a professores e gestores que inovam no cotidiano das escolas e constroem soluções reais para melhorar a aprendizagem”, ressaltou a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá. “Mais do que uma premiação, a iniciativa incentiva a criatividade, o protagonismo e a educação empreendedora, fortalecendo uma cultura de inovação que inspira toda a rede pública de ensino do DF e amplia as oportunidades para os estudantes”, completou a educadora, que também é vice-presidente do Consed.

Veja quem são os primeiros colocados, as categorias e as propostas de projeto:



» Inovações Pedagógicas e Metodologias Ativas (para professores) — Antônio da Silva Santos Júnior — Quando as palavras criam o mundo: oralitura e identidade nos anos iniciais



» Gestão Educacional Transformadora (para gestores) — Elvis Vilela Rodrigues — EJA digital conecta — rede de apoio tecnológico para permanência e protagonismo



» Inclusão e Sustentabilidade na Educação (para professores e gestores) — Vinicius de Oliveira Mota — Adolescências trans no ambiente escolar

Acesse o portal do prêmio e conheça os demais classificados do Df e das demais unidades da federação.

Secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá (foto: Divulgação/ CONSED)

Novidades

A terceira edição do prêmio trouxe novidades, entre elas, a ampliação do público-alvo. Puderam participar gestores escolares, gestores de rede e professores. Também foi aceita a inscrição de projetos coletivos, com até três educadores por trabalho. Outra mudança foi a oferta de capacitação em inteligência artificial (AI), por meio da plataforma Strateegia, que acompanhou os participantes nos três meses da etapa estadual.

Planaltina ganha novo espaço de ensino profissional Inauguração do Polo de Educação Tecnológica do Senac -DF em Planaltina (foto: Senac-DF) Senac-DF inaugurou o novo Polo de Educação Profissional de Planaltina. A cerimônia reuniu autoridades e representantes do Sistema Fecomércio-DF, que destacaram a importância da iniciativa para o desenvolvimento econômico e social da região. O presidente do Sistema Fecomércio-DF , José Aparecido Freire, reforçou que o investimento fortalece a economia local. “Nós temos como missão impulsionar o desenvolvimento do comércio e da sociedade, e a educação profissional é uma das ferramentas mais poderosas para isso. Esse polo do Senac em Planaltina representa um investimento direto no futuro da população, com mais capacitação e mais oportunidades.” Oportunidades

O diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, enfatizou que o Polo de O diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, enfatizou que o Polo de Planaltina nasce para preparar os alunos para as demandas reais do mercado, estimulando geração de renda, empreendedorismo e novas oportunidades de trabalho. “Estamos levando qualificação profissional cada vez mais perto da população, gerando oportunidades e impulsionando o desenvolvimento econômico. O Senac-DF é um braço fundamental para o fortalecimento da economia do Distrito Federal”, disse. O secretário de Governo, José Humberto Pires, também destacou a contribuição da unidade para o crescimento local. “Planaltina passa a contar com um espaço moderno, preparado para formar cidadãos e fortalecer o crescimento da região.”

Estrutura

Instalado no antigo Ginásio de Múltiplas Funções, no Setor Recreativo Cultural, o novo polo, inaugurado na quinta-feira (12/2), foi planejado para atender às principais demandas do mercado local. A unidade oferece cursos nas áreas de tecnologia da informação (TI), gastronomia, beleza e gestão, com opções gratuitas e pagas. São três laboratórios de tecnologia da informação, equipados com 40 computadores cada, totalizando 120 máquinas para aulas práticas; laboratório de gastronomia com capacidade para 20 alunos; laboratório híbrido de moda e beleza com 20 vagas por turma; e biblioteca — sendo o único polo da região com esse diferencial. O espaço será gerenciado por Alline Caldas. As informações de acesso aos cursos estão disponíveis no site Instalado no antigo Ginásio de Múltiplas Funções, no Setor Recreativo Cultural, o novo polo, inaugurado na quinta-feira (12/2), foi planejado para atender às principais demandas do mercado local. A unidade oferece cursos nas áreas de tecnologia da informação (TI), gastronomia, beleza e gestão, com opções gratuitas e pagas. São três laboratórios de tecnologia da informação, equipados com 40 computadores cada, totalizando 120 máquinas para aulas práticas; laboratório de gastronomia com capacidade para 20 alunos; laboratório híbrido de moda e beleza com 20 vagas por turma; e biblioteca — sendo o único polo da região com esse diferencial. O espaço será gerenciado por Alline Caldas. As informações de acesso aos cursos estão disponíveis no site www.df.senac.br Insights da NRF Retail’s Big Show Brasília entrou na rota do Pós-NRF, iniciativa da Ancar Ivanhoe que, há 11 edições, traduz para o mercado brasileiro os principais insights da NRF Retail’s Big Show, maior evento global do varejo. O encontro ocorreu na Arena BRB Mané Garrincha, e reuniu cerca de 200 convidados, entre lojistas e parceiros do setor. Cecilia Ligiéro, diretora de Marketing, Vendas e Inovação da Ancar (foto: Divulgação/ Ancar) O evento teve destaque para o Shopping Conjunto Nacional, administrado pela Ancar, e trouxe para o centro do debate temas como inteligência artificial, integração entre canais físicos e digitais, experiência do consumidor e novos modelos de negócio. A agenda integra um circuito nacional que passa por nove capitais e reforça o papel de Brasília no mapa estratégico do setor. Para a diretora de Marketing e Inovação da Ancar Ivanhoe, Cecilia Ligiéro, a iniciativa vai além do compartilhamento de conteúdo. “Estar à frente na leitura das transformações do varejo é uma premissa para nós. Levar esse conteúdo aos nossos parceiros lojistas fortalece o ecossistema dos shoppings e amplia a capacidade de inovação e adaptação dos negócios.” Saiba Mais Economia "Escala 6x1 é precariedade do trabalho", diz pesquisador do Ipea

Economia Empresariado mira alternativas à escala 6x1

Economia Trabalhadores começam a receber abono salarial nesta segunda

