Presidente do BRB vai à CLDF para discutir projeto de lei que lista imóveis como garantia ao banco

O presidente fará uma exposição de motivos que mostra a necessidade de capitalização pelo BRB - (crédito: Minervino Júnior/CB)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, irá à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) na próxima segunda-feira (2/3) para discutir o Projeto de Lei do Executivo que aliena imóveis do Governo do DF (GDF) para garantir empréstimo do BRB com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Governo do DF diminui quantidade de terrenos alienados para salvar BRB

O convite foi feito pelo deputado Chico Vigilante (PT), que ligou diretamente para Nelson de Souza. O presidente fará uma exposição de motivos que mostra a necessidade de capitalização pelo BRB.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após apelos dos deputados, o GDF alterou o projeto e tirou o Parque do Guará da lista de imóveis a serem alienados e apresentou uma nova lista com nove imóveis em substituição aos 12 que constavam na primeira versão do projeto.