Governo do DF diminui quantidade de terrenos alienados para salvar BRB

A princípio, o projeto de lei previa a alienação de 12 imóveis públicos como garantia para empréstimos do BRB com o Fundo Garantidor de Crédito. Agora, serão nove

Lista dos novos imóveis a serem dados como garantia para os aportes do BRB - (crédito: Cedido ao Correio)
O Governo do Distrito Federal (GDF) alterou o Projeto de Lei que autoriza a alienação de 12 imóveis públicos como garantia em um possível empréstimo com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Na nova proposta, a quantidade de imóveis diminui de 12 para nove. Além disso, limita as operações de crédito com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) a R$ 6,6 bilhões.

A alteração veio depois de protestos dos deputados da oposição em relação ao teor do projeto inicial. Os parlamentares argumentavam, entre outras questões, que faltam valores dos imóveis a serem alienados.

Os deputados distritais estão reunidos, na tarde desta terça-feira (24/2), para discutir a proposta e apresentaram uma série de questionamentos com relação ao texto apresentado.

Por Mila Ferreira
postado em 24/02/2026 16:12
