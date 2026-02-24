Governo do DF diminui quantidade de terrenos alienados para salvar BRB

O Governo do Distrito Federal (GDF) alterou o Projeto de Lei que autoriza a alienação de 12 imóveis públicos como garantia em um possível empréstimo com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Na nova proposta, a quantidade de imóveis diminui de 12 para nove. Além disso, limita as operações de crédito com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) a R$ 6,6 bilhões.
A alteração veio depois de protestos dos deputados da oposição em relação ao teor do projeto inicial. Os parlamentares argumentavam, entre outras questões, que faltam valores dos imóveis a serem alienados.
Os deputados distritais estão reunidos, na tarde desta terça-feira (24/2), para discutir a proposta e apresentaram uma série de questionamentos com relação ao texto apresentado.
