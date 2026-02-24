Projeto abre inscrições para cursos de tecnologia no Núcleo Bandeirante

A programação soma 320 horas de atividades, divididas entre cursos e oficinas interdisciplinares - (crédito: | Foto: Divulgação/Secti-DF)

*Por Ana Carolina Alli

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Estão abertas as inscrições para as 100 vagas do projeto Futuro em Ação: Construindo Soluções com Ciência, Arte e Tecnologia. A iniciativa é voltada a crianças e jovens de 6 a 17 anos e é uma parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) e a Associação Cultural Namastê. Interessados em participar das atividades no Núcleo Bandeirante devem realizar a inscrição por meio de formulário on-line.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As oficinas e palestras são gratuitas e oferecidas nas áreas de: Robótica Criativa, Introdução à Inteligência Artificial, Marketing & Comunicação e Tecnologia e Sustentabilidade.

O projeto tem foco no desenvolvimento de competências digitais, socioemocionais e criativas alinhadas às demandas contemporâneas e oferece suporte pedagógico contínuo.

Essa formação pretende ampliar o acesso à educação digital e fortalecer o protagonismo dos jovens por meio da inovação social. Entre as metas centrais, estão o estímulo ao pensamento crítico, ao trabalho em equipe e ao uso ético da tecnologia. A metodologia adota práticas ativas, como a aprendizagem baseada em projetos e atividades "mão na massa", que visam a criação de pelo menos 100 produtos ou protótipos autorais pelos participantes.

A programação soma 320 horas de atividades, divididas entre cursos e oficinas interdisciplinares. Os estudantes participam de formações em Introdução ao Marketing Digital e Comunicação Criativa, Tecnologia e Sustentabilidade Criativa, Robótica Criativa e Introdução à Inteligência Artificial. Complementam o aprendizado as oficinas de artes visuais e as rodas de diálogo voltadas ao apoio psicossocial.