Comece a meditar: 4 dicas para colocar a prática na rotina

Após a intensidade do Carnaval, muitas pessoas sentem a necessidade de desacelerar e reorganizar corpo e mente. O período pós-folia costuma trazer cansaço acumulado, excesso de estímulos e uma sensação de dispersão que dificulta a retomada da rotina. Nesse cenário, práticas simples como a meditação podem funcionar como um ponto de reequilíbrio, ajudando a reduzir o estresse e restaurar a clareza mental.

“Para começar, basta fechar os olhos por alguns instantes, inspirar profundamente três vezes e direcionar a atenção para a respiração. Com o tempo, a prática contribui para mais clareza mental, equilíbrio emocional e bem-estar”, explica Fernanda Ester Machado, professora de meditação, mentora espiritual e coach em Ayurveda.

Prática simples e acessível

A meditação não exige experiência prévia nem longos períodos de silêncio, e em apenas cinco minutos por dia, já é possível respirar profundamente, silenciar a mente e se reconectar com o momento presente. A prática pode ser feita ao acordar, antes de dormir ou em qualquer pausa ao longo do dia. “Meditar é criar um espaço de cuidado em meio à rotina. Pequenas pausas já ajudam a reorganizar pensamentos e emoções”, afirma.

Colocando a meditação em prática

Para quem deseja iniciar, pequenas atitudes podem facilitar a incorporação da meditação à rotina. As sugestões a seguir são simples e podem ser adaptadas de acordo com o tempo disponível e as necessidades de cada pessoa.

1. Respire com intenção

Inspire fundo, solte o ar devagar e repita por alguns ciclos.

2. Visualize o que deseja

Imagine uma situação positiva e sinta a emoção desse momento como se já fosse real.

3. Faça perguntas a si

O que preciso curar em mim hoje? O que preciso receber de mim hoje? Qual é a melhor coisa que poderia me acontecer hoje?

4. Mantras de gratidão

Se possível, inclua um mantra de amor e gratidão e repita por pelo menos 5 minutos. Agradeça pela sua vida e faça afirmações positivas.

