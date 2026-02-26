"Educação é o pilar da prevenção", destaca Celina Leão, em evento do Correio

Celina Leão no CB.Debate "O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo" - (crédito: Ed Alves/C.B./D.A Press)

Em participação ao evento "O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo", promovido pelo Correio Braziliense, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), destacou a urgência de transformar uma cultura ainda marcada pelo machismo e pelo patriarcado. Para ela, o combate à violência exige uma atuação em rede e o uso de dados concretos para guiar as políticas públicas.

Celina anunciou a conclusão de uma pesquisa inédita realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), com 5 mil amostras, que incluiu inclusive entrevistas com autores de feminicídios para traçar um raio-x da violência no DF. Segundo a vice-governadora, entender a mente do agressor e o perfil das vítimas é essencial, pois “o primeiro passo do combate à violência é a denúncia” e a informação precisa circular de forma eficiente.

Além da repressão, ela enfatizou que a educação é o pilar preventivo mais importante para construir uma sociedade civilizada. Celina defendeu que o debate sobre o respeito à mulher deve ocorrer desde a educação básica, pontuando que “a punição vem quando a educação falhou”. Para ela, o evento e a nova pesquisa darão um “novo panorama de rumos a serem traçados” para que a proteção feminina seja, de fato, constante e eficaz.

Números alarmantes

Somente no último ano, o Brasil registrou 1.470 feminicídios. Para enfrentar essa realidade, o evento organizado pelo Correio Braziliense reúne grandes nomes como a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha e a presidente da União Brasileira de Mulheres (UBM-DF), Maria das Neves Filha.

No encontro, também estarão presentes acadêmicos e juristas. O debate será dividido em dois painéis: o primeiro irá tratar da proteção à mulher durante a infância, enquanto o segundo irá abordar a proteção da mulher em diferentes instâncias e órgãos dos governos.

Debate

Próximo do Dia Internacional das Mulheres, comemorado no dai 8 de março, o Correio promove, nesta quinta-feira (26/2), o CB.Debate "O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo”. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e, ao final de cada painel, o público on-line e presencial poderá fazer perguntas aos painelistas.

A iniciativa ganha relevância diante de um Brasil que, apenas no último ano, registrou 1.470 feminicídios. O encontro é aberto à participação do público, que poderá enviar perguntas presencialmente ou por meio do YouTube do Correio, contribuindo para a construção de caminhos efetivos de acolhimento e proteção às vítimas de violência no DF.