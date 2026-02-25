Saiba como participar do CB.Debate desta quinta-feira (26/2)

O evento gratuito discute a proteção das mulheres em todo o Brasil - (crédito: CB Brands)

Ainda dá tempo de retirar os ingressos gratuitos para o CB.Debate "O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo", que acontece nesta quinta-feira (26/2), no auditório do prédio principal do Correio Braziliense. Os ingressos podem ser retirados através do site Sympla. O debate reúne especialistas e autoridades para discutir soluções eficazes no combate à violência de gênero e na promoção de uma rede de proteção.

Estão confirmadas as presenças da presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha; a jurista e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Maria Cristina Peduzzi; a secretária-executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbosa; a senadora Damares Alves (Republicanos-DF); a deputada distrital Jane Klebia (Republicanos); a presidente da União Brasileira de Mulheres (UBM-DF), Maria das Neves Filha; e a presidente-executiva do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco.

A deputada distrital Doutora Jane comentou sobre a importância de se discutir sobre a proteção da mulher. “Falar de proteção o tempo todo é falar de políticas públicas permanentes, de rede de apoio fortalecida e de responsabilidade do Estado. Não é discurso, é ação”, afirmou.

O debate será dividido em dois painéis: o primeiro irá tratar da proteção à mulher durante a infância e contará com a participação da presidente-executiva do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, e Eutália Barbosa, secretária-executiva do Ministério da Mulher; e a secretária da Mulher do Distrito Federal, Giselle Ferreira.

O segundo painel irá abordar a proteção da mulher em diferentes instâncias e órgãos dos governos e contará com a participação da deputada distrital Dra. Jane e Maria das Neves, dirigente da União Brasileira de Mulheres (UBM) e da juíza de Direito Marília Ávila Sampaio.

Serviço:

Quinta-feira (26/2), a partir das 8h30

Local: auditório do Correio Braziliense (SIG QD 02 lote 340)

Inscrições pelo Sympla, no link: https://bit.ly/4aLrjYi

Transmissão ao vivo no canal do YouTube @correio.braziliense