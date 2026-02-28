InícioCidades DF
Carro pega fogo em frente à torre de transmissão na 406/407 Norte

As chamas consumiram um veículo perto do local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Carro pega fogo na Asa Norte - (crédito: Material cedido ao Correio)
Um carro pegou fogo em frente à torre de transmissão localizada na 406/407 da Asa Norte, na noite desta sexta-feira (27/2). Em um vídeo obtido pelo Correio, é possível ver que as chamas chegaram a atingir grandes alturas.O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência. 

Veja o vídeo:

Apesar do susto, os militares informaram que não houve feridos por conta das chamas. A corporação não sabe a causa do incêndio, que está sendo investigada. 

 Mais cedo, diversas quadras da Asa Norte ficaram sem energia. Entre as quadras impactadas estão a 209, 210, 409 e 410. O apagão, no entanto, não está relacionado ao acidente com o veículo. A Neoenergia afirmou que se trata de "uma interrupção pontual no fornecimento de energia para alguns clientes".

 

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 28/02/2026 00:10
