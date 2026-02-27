DF 360: Projeto da SSP amplia vigilância com integração de câmeras privadas

Com ajuda de imagens feitas por câmeras privadas, o Governo do Distrito Federal (GDF) quer transformar o monitoramento eletrônico de condomínios e comércios em aliados da segurança pública. A ampliação do monitoramento integrado foi anunciada nesta sexta-feira (27/2), com o lançamento da plataforma DF 360, que permite a integração das câmeras privadas ao sistema da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) em até dois dias.



O novo modelo amplia a vigilância já existentes. Hoje, o sistema conta com 1.350 câmeras próprias da SSP-DF e outras 250 de órgãos públicos e parceiros privados e aposta na tecnologia para agir antes que o crime aconteça. “É uma segurança pública proativa”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, durante a coletiva.



Segundo ele, todas as 35 regiões administrativas do DF já contam com monitoramento 24 horas por dia, a partir do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), além de centrais espalhadas por batalhões da Polícia Militar (PMDF) e delegacias. “Hoje, temos controle das saídas da cidade e imagens sendo geradas em todas as regiões administrativas”, destacou.



Integração



A plataforma do DF 360 reúne cinco módulos integrados, entre eles reconhecimento facial, leitura automática de placas, monitoramento por drones e modernização do atendimento 190 e 193, agora com geolocalização automática via celular. Também foi criado um sistema de parcerias, que permite a qualquer cidadão ou empresa cadastrar sua câmera particular para uso exclusivo em ações de segurança pública.



O subsecretário de Modernização Tecnológica, Gustavo Tarragô, explicou que o processo foi simplificado. “Antes, uma parceria podia demorar mais de 60 dias para ser aprovada. Agora, é possível fazer em um ou dois dias. O parceiro preenche os dados no site da Secretaria de Segurança, assina pelo GovBR e, após validação técnica, a câmera já entra automaticamente no sistema”, detalhou.



As imagens das câmeras da SSP-DF ficam armazenadas por, no mínimo, 30 dias. As câmeras parceiras devem manter gravação por 72 horas, o que, segundo a pasta, agiliza investigações da Polícia Civil (PCDF) sem necessidade de deslocamento até o local.



Prisões e carros recuperados



Mesmo ainda em fase de ampliação, o sistema já apresenta resultados. De acordo com Avelar, no último ano foram realizadas mais de 30 prisões com base em reconhecimento facial, além da recuperação de mais de 60 veículos e da localização de cerca de 20 pessoas desaparecidas.



“Se já prendemos mais de 30 pessoas com oito licenças, agora, com 50, nossa expectativa é que o trabalho seja ainda mais eficaz”, afirmou o secretário.



Ele também destacou a redução nos índices de violência. Segundo a SSP-DF, fevereiro de 2026 caminha para registrar o menor número de homicídios da série histórica iniciada em 1977. “Estamos com quatro homicídios neste mês. No mesmo período do ano passado foram 18”, disse.



Cidade inteligente



A vice-governadora Celina Leão reforçou que o projeto faz parte da proposta de transformar Brasília em uma 'cidade inteligente', com integração entre diferentes áreas do governo, como Saúde, Educação, Mobilidade e Detran.



“Não dá mais para cada secretaria trabalhar isoladamente. A informação precisa ser compartilhada, com responsabilidade e respeito à LGPD”, afirmou.



Ela explicou ainda como funcionam os chamados prompts, comandos inseridos na inteligência artificial para identificar comportamentos suspeitos. “Você descreve uma situação, como alguém empurrando outra pessoa ou um carro branco furtando uma moto, e o sistema varre todas as câmeras atrás daquela cena. Isso é tecnologia em favor da prevenção”, disse.



A SSP-DF informou que novas mil câmeras já foram adquiridas e devem começar a ser instaladas nas próximas semanas, ampliando ainda mais a cobertura. A meta, segundo o governo, é fechar o cerco contra criminosos e dificultar a circulação de foragidos. “Os criminosos não terão mais como se esconder no DF”, afirmou Avelar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular