Brasília terá semana chuvosa, com precipitações à tarde e nas noites

Para os brasilienses, ainda é cedo para descartar o uso dos guarda-chuvas. "Há previsão de vários episódios de chuvas, ao longo dos próximos sete dias. A nebulosidade segue variável. Neste domingo (1º/3), as temperaturas tendem a subir, um pouco mais elevadas do que no sábado (28/2)", comenta o meteorologista Danilo Cabral.

O profissional do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) atribui o tempo instável ao sistema meteorológico Zona de Convergência do Atlântico Sul. "Com ele, vem este cenário de pancadas de chuvas mais concentradas no período da tarde e pela noite", explica Cabral.



Neste domingo, há previsão de que temperaturas se firmem entre 26°C e 27°C. Já a manhã desta segunda-feira traz a perspectiva de previsão de temperaturas atingindo 28°C.



