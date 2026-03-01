InícioCidades DF
Temperaturas

Brasília terá semana chuvosa, com precipitações à tarde e nas noites

Manhãs com temperaturas na casa dos 26°C devem anteceder os episódios de pancadas de chuva

Chuvas no DF: cenário persistente - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Chuvas no DF: cenário persistente - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Para os brasilienses, ainda é cedo para descartar o uso dos guarda-chuvas. "Há previsão de vários episódios de chuvas, ao longo dos próximos sete dias. A nebulosidade segue variável. Neste domingo (1º/3), as temperaturas tendem a subir, um pouco mais elevadas do que no sábado (28/2)", comenta o meteorologista Danilo Cabral.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O profissional do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) atribui o tempo instável ao sistema meteorológico Zona de Convergência do Atlântico Sul. "Com ele, vem este cenário de pancadas de chuvas mais concentradas no período da tarde e pela noite", explica Cabral.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Neste domingo, há previsão de que temperaturas se firmem entre 26°C e 27°C. Já a manhã desta segunda-feira traz a perspectiva de previsão de temperaturas atingindo 28°C.

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 01/03/2026 09:36 / atualizado em 01/03/2026 09:39
SIGA
x