Chuva deve marcar fim de semana no Distrito Federal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o Distrito Federal amanheceu nesta sexta-feira (27/2) com temperatura mínima de 19°C na maior parte das regiões. Ao longo do dia, os termômetros devem chegar aos 26°C no Plano Piloto. A previsão indica céu encoberto e pancadas isoladas, com possibilidade de garoa em alguns períodos e momentos de chuva um pouco mais intensa em pontos específicos. Não há indicativo de temporal generalizado, mas a nebulosidade deve predominar.

Segundo o meteorologista Danilo Siden, do Inmet, o fim de semana na capital tende a ser ainda mais marcado pela instabilidade. O especialista aponta para aumento das áreas de chuva, com precipitações mais frequentes ao longo do dia.

Siden explicou que esse cenário é influenciado pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno típico do verão que favorece a formação de um corredor de umidade entre a Amazônia e o oceano. "Essa condição mantém o céu fechado e cria ambiente propício para chuvas persistentes, mesmo que de intensidade variada", ressaltou o meteorologista.

A partir de segunda-feira (2/3), a previsão indica redução mais significativa das chuvas no DF. O tempo deve ficar mais aberto, com predomínio de sol entre nuvens e menor frequência de pancadas. Enquanto isso, o fim de fevereiro e o início de março mantêm a característica típica da estação: calor, alta umidade e pancadas de chuva que podem ocorrer a qualquer momento do dia.