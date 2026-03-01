Criminosos executam homem a tiros e arrastam corpo até córrego do Bandeirante

Um homem de 45 anos foi executado a tiros e arrastado até um córrego da Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante. O crime ocorreu em plena luz do dia, por volta das 17h40 desse sábado (28/2).

O homicídio ocorreu na chamada Rua da Glória, uma via estreita cercada de casas e barracos. Imagens obtidas pelo Correio mostram o suposto local do crime: um banco de madeira com marcas de sangue.

A vítima foi identificada como Roberto Santada da Silva. Após o crime, suspeitos arrastaram o corpo por alguns metros e jogaram o rapaz em um córrego próximo. Policiais militares foram acionados e recolheram, na rua, três estojos de calibre .380. O caso é investigado pela 11ª Delegacia de Polícia.