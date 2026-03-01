InícioCidades DF
Crime

Criminosos executam homem a tiros e arrastam corpo até córrego do Bandeirante

Homem foi morto na Rua da Glória, no Núcleo Bandeirante, na tarde de sábado (28/2)

Crime ocorreu na chamada Rua da Glória - (crédito: Material cedido ao Correio/ Reprodução)
Crime ocorreu na chamada Rua da Glória - (crédito: Material cedido ao Correio/ Reprodução)

Um homem de 45 anos foi executado a tiros e arrastado até um córrego da Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante. O crime ocorreu em plena luz do dia, por volta das 17h40 desse sábado (28/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O homicídio ocorreu na chamada Rua da Glória, uma via estreita cercada de casas e barracos. Imagens obtidas pelo Correio mostram o suposto local do crime: um banco de madeira com marcas de sangue.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A vítima foi identificada como Roberto Santada da Silva. Após o crime, suspeitos arrastaram o corpo por alguns metros e jogaram o rapaz em um córrego próximo. Policiais militares foram acionados e recolheram, na rua, três estojos de calibre .380. O caso é investigado pela 11ª Delegacia de Polícia.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 01/03/2026 10:00
SIGA
x