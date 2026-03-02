Hemocentro promove coleta externa na Casa da Mulher Brasileira de Ceilândia

No Hemocentro de Brasília, o estoque geral de sangue está atualmente em nível regular - (crédito: | Reprodução: Vinicius de Melo/SMDF)

O Hemocentro de Brasília promove, nesta quinta-feira (5/3), uma coleta externa na Casa da Mulher Brasileira de Ceilândia. A iniciativa acontece das 9h às 16h. Em parceria com a Secretaria da Mulher do Distrito Federal, a ação tem como objetivo ampliar o acesso à doação de sangue e sensibilizar a população sobre a importância do gesto. As vagas já estão disponíveis para agendamento no site Agenda DF. O Hemocentro também atenderá doadores não agendados por encaixe, conforme a capacidade de atendimento e a disponibilidade de horários no local.

O estoque de sangue, no Hemocentro, está, atualmente, em nível regular. No entanto, os tipos O positivo e O negativo estão em baixa, o que reforça a importância da doação, especialmente por pessoas com esses grupos sanguíneos, para manter o atendimento seguro aos pacientes.

A expectativa é receber doadores da região e facilitar o acesso de quem deseja contribuir, mas tem dificuldade de se deslocar até a sede do Hemocentro. De acordo com a gerente de Captação de Doadores do Hemocentro, Kelly Barbi, a ação reforça o compromisso social da instituição.

“Levar a coleta para um espaço de acolhimento e proteção às mulheres é uma forma de unir solidariedade e cuidado com a vida. A doação é um gesto simples, mas essencial para manter os estoques e salvar pacientes que dependem diariamente desse ato voluntário”, afirma Kelly Barbi.

Para doar sangue, é necessário:

- Ter entre 16 e 69 anos (menores com autorização).

- Estar com boa saúde.

- Pesar 51 kg ou mais.

- Estar bem alimentado e hidratado.

- Apresentar documento oficial com foto.

Algumas situações exigem adiamento temporário, como tatuagem recente, cirurgias, gravidez, vacinação ou uso de certos medicamentos. Consulte as informações sobre impedimentos para doação no site do Hemocentro de Brasília.

Serviço

Coleta externa de sangue — Dia da Mulher

Casa da Mulher Brasileira de Ceilândia

Quinta-feira, 5 de março

Das 9h às 16h