BRB: Distrital solicita detalhamento sobre valores de terrenos

Deputado Joaquim Roriz Neto (PL) apresentou requerimento solicitando à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) detalhamentos dos cálculos dos valores dos terrenos previstos como garantia para empréstimos do BRB

Distrital solicita valores de terrenos colocados como garantia para BRB - (crédito: Divulgação/ Terracap)
Distrital solicita valores de terrenos colocados como garantia para BRB - (crédito: Divulgação/ Terracap)

Os valores dos terrenos previstos como garantia a possíveis empréstimos tomados pelo Banco de Brasília (BRB) no Projeto de Lei nº 2175/2026, apresentado pelo Governo do Distrito Federal (GDF), estão entre os principais questionamentos feitos pelos deputados distritais, conforme a discussão avança na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) informou que os nove terrenos somam um valor de R$ 6,4 bilhões, mas os deputados querem detalhes sobre os critérios de avaliação.

O deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL) apresentou, nesta segunda-feira (2/3), um requerimento solicitando informações mais detalhadas à Terracap referentes aos valores dos bens imóveis constantes no projeto. O parlamentar solicita que sejam esclarecidos os critérios técnicos e memória de cálculos utilizados na definição dos valores.

"A Terracap tem o papel institucional de avaliar os imóveis pertencentes ao Distrito Federal, bem como aos entes que compõem a Administração Pública Indireta do DF", diz trecho do requerimento. Ainda de acordo com o documento, o conhecimento dos valores dos terrenos traz segurança jurídica para que os parlamentares possam apreciar e votar o projeto do GDF. "O PL 2.175/2026 não trouxe a memória de cálculo do valor desses bens imóveis. Sem essa informação, nós Deputados Distritais, não temos a segurança necessária para sabermos o valor de mercado desses terrenos", afirma o texto.

O requerimento precisa ser aprovado pelos demais deputados para que a Terracap seja notificada.

Por Mila Ferreira
postado em 02/03/2026 19:09 / atualizado em 02/03/2026 19:49
