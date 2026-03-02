BRB: Distrital solicita detalhamento sobre valores de terrenos

Os valores dos terrenos previstos como garantia a possíveis empréstimos tomados pelo Banco de Brasília (BRB) no Projeto de Lei nº 2175/2026, apresentado pelo Governo do Distrito Federal (GDF), estão entre os principais questionamentos feitos pelos deputados distritais, conforme a discussão avança na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) informou que os nove terrenos somam um valor de R$ 6,4 bilhões, mas os deputados querem detalhes sobre os critérios de avaliação.

O deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL) apresentou, nesta segunda-feira (2/3), um requerimento solicitando informações mais detalhadas à Terracap referentes aos valores dos bens imóveis constantes no projeto. O parlamentar solicita que sejam esclarecidos os critérios técnicos e memória de cálculos utilizados na definição dos valores.

"A Terracap tem o papel institucional de avaliar os imóveis pertencentes ao Distrito Federal, bem como aos entes que compõem a Administração Pública Indireta do DF", diz trecho do requerimento. Ainda de acordo com o documento, o conhecimento dos valores dos terrenos traz segurança jurídica para que os parlamentares possam apreciar e votar o projeto do GDF. "O PL 2.175/2026 não trouxe a memória de cálculo do valor desses bens imóveis. Sem essa informação, nós Deputados Distritais, não temos a segurança necessária para sabermos o valor de mercado desses terrenos", afirma o texto.



O requerimento precisa ser aprovado pelos demais deputados para que a Terracap seja notificada.