Dupla é presa após oferecer cocaína para policiais à paisana em Ceilândia

Agentes da Polícia Civil faziam diligências em uma viatura descaracterizada, quando foram abordados pelos traficantes

Dupla foi presa em flagrante - (crédito: PCDF/Divulgação)
Dupla foi presa em flagrante - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 18 anos e um adolescente de 17 foram detidos após oferecerem cocaína a policiais civis. A dupla abordou os agentes sem saber que se tratava de investigadores da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), que circulavam sem identificação e em viatura descaracterizada.

O fato ocorreu nesta terça-feira (3/3). A abordagem dos suspeitos ocorreu no P Norte. Com porções de cocaína em mãos, eles tentaram vender os entorpecentes aos policiais e foram abordados. 

Com eles, os investigadores apreenderam 11 porções de cocaína. Cada embalagem custava R$ 50. Os policiais encontraram, com a dupla, R$ 1.292 em espécie. Os dois, que já tinham passagens por tráfico de drogas e roubos, foram conduzidos à delegacia. 

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 03/03/2026 21:59
