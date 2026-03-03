Dupla é presa após oferecer cocaína para policiais à paisana em Ceilândia

Um homem de 18 anos e um adolescente de 17 foram detidos após oferecerem cocaína a policiais civis. A dupla abordou os agentes sem saber que se tratava de investigadores da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), que circulavam sem identificação e em viatura descaracterizada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O fato ocorreu nesta terça-feira (3/3). A abordagem dos suspeitos ocorreu no P Norte. Com porções de cocaína em mãos, eles tentaram vender os entorpecentes aos policiais e foram abordados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com eles, os investigadores apreenderam 11 porções de cocaína. Cada embalagem custava R$ 50. Os policiais encontraram, com a dupla, R$ 1.292 em espécie. Os dois, que já tinham passagens por tráfico de drogas e roubos, foram conduzidos à delegacia.