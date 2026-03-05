Museu da República recebe celebração ao Dia Internacional da Mulher - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

*Por Ana Carolina Alli

Neste domingo (8), o Museu Nacional da República recebe o encontro “Dançando no Museu da República” , a partir das 9 horas. Aberta ao público, a celebração acontece em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa convida mulheres a vivenciarem a dança como expressão de força, sensibilidade e pertencimento.

Com apoio da Secretaria da Mulher, o encontro pretende reunir mulheres de diferentes idades e trajetórias para compartilhar um momento de energia, arte e conexão, transformando o pátio do museu em um grande espaço de celebração da vida, da cultura e da força feminina. A ação é realizada pelo Grupo Cultural Azulim, e é parte das atividades comemorativas do Dia Internacional da Mulher na capital.

Segundo o presidente do Grupo Cultural Azulim, Iranildo Moreira, mais que uma atividade cultural, o encontro propõe um momento simbólico de ocupação do espaço público pela arte e pela presença feminina. Ao ocupar um dos espaços culturais mais emblemáticos da capital, a atividade reforça a importância da presença feminina nos ambientes públicos, culturais e institucionais.

"A manhã será dedicada à celebração das trajetórias das mulheres, reunindo movimento, convivência e expressão artística em um ambiente de acolhimento e liberdade. A dança, linguagem universal que atravessa culturas e gerações, será usada como instrumento de celebração e reconhecimento das lutas e conquistas das mulheres ao longo da história", afirma Iranildo.

Serviço

Evento: Dançando no Museu da República – celebração do Dia Internacional da Mulher

Data: 8 de março, a partir das 9h

Local: Pátio externo do Museu da República

Esplanada dos Ministérios – Brasília/DF

Acesso livre e gratuito

Realização: Grupo Cultural Azulim

Apoio: Secretaria da Mulher

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado