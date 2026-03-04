Secretária da Mulher anuncia nova unidade da Casa da Mulher Brasileira até o fim do ano

A Secretária da Mulher, Giselle Ferreira, foi a entrevistada do programa CB.Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — desta quarta-feira (4/3). Ela garantiu que o Governo do Distrito Federal (GDF) irá instalar uma nova unidade da Casa da Mulher Brasileira na Asa Sul, ao lado do Parque da Cidade, até o final do mandato. A implantação do espaço já havia sido anunciada no ano passado, mas, segundo a secretária, a novidade agora é que o projeto já conta com orçamento definido e passou pelo processo de licitação.
A previsão é que a inauguração ocorra em outubro. Segundo ela, o espaço funcionará 24 horas e ofertará atendimento psicossocial, orientação jurídica e acolhimento às mulheres em situação de violência no DF.
Atualmente, a Casa da Mulher Brasileira do DF funciona em Ceilândia, com atendimento 24 horas, oferecendo apoio psicossocial, Defensoria Pública e alojamento de passagem. Segundo Giselle, uma nova unidade será instalada na Asa Sul, ao lado do Parque da Cidade, com funcionamento 24 horas. “Será um espaço de acolhimento integral, e queremos entregar até o fim do ano”, afirmou.
Em 2025, também foram inaugurados quatro novos Centros de Referência da Mulher em Sobradinho II, São Sebastião, Sol Nascente e Recanto das Emas.
Em casos de emergência, a orientação é acionar o 190, da Polícia Militar. Já o 180 funciona como canal nacional de atendimento à mulher, oferecendo informações e encaminhamentos. “Muitas mulheres ainda não sabem identificar os tipos de violência. Nosso trabalho também é orientar e acolher”, disse a secretária.
Ela ressaltou, ainda, que não é apenas no mês da mulher que as atenções são voltadas a essa proteção. “Trabalhamos de janeiro a janeiro na pauta da mulher, mas, em março, por causa do Dia Internacional da Mulher, ampliamos as ações e temos boas perspectivas para nós, mulheres”.
Assista ao programa na íntegra:
