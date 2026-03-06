Ação Comunitária chega a Santa Maria com edição do Mês da Mulher neste sábado (7)

Ação Comunitária - (crédito: | Reprodução da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal)

Neste sábado (7), Santa Maria recebe uma edição da Ação Comunitária, com programação especial em celebração ao Mês da Mulher. A atividade acontece das 9h às 13h, na CL 214/215, e vai oferecer à população uma série de serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, assistência social, empregabilidade, lazer e bem-estar.

Serão disponibilizados serviços como vacinação, aferição de pressão arterial, distribuição de kit de higiene bucal, emissão de documentos por meio da Polícia Civil do DF, atendimento jurídico gratuito pela Defensoria Pública do DF, atendimento social pelo Cras, consultas e orientações especializadas oferecidas pelo Sesc-DF, além de orientações sobre empregabilidade e qualificação profissional pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SEDET).

A população também poderá contar com orientação e encaminhamento para serviços do GDF por meio do Projeto Atendimento em Movimento da SEAC. A programação inclui, ainda, eventos de lazer para toda a família, com brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão-doce e teatro infantil promovido pelo Detran-DF.

O espaço Cuide-se+ estará presente com serviços voltados ao bem-estar e ao autocuidado, oferecendo massagem terapêutica, massagem relaxante, massagem capilar, limpeza de pele, design de sobrancelhas e corte de cabelo, reforçando a importância do cuidado com a saúde física e emocional.

A ação conta com a parceria da Administração Regional de Santa Maria, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, da Polícia Civil do DF, da Defensoria Pública do DF, do Detran-DF, do Sesc-DF, da Caesb e de outros órgãos do Governo do Distrito Federal.