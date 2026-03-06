Evento do TCDF vai debater transparência pública nos dias 30 e 31 de março

Nos dias 30 e 31 de março, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) vai promover um debate gratuito sobre gestão pública transparente. A Maratona Temática sobre Transparência Pública é promovida pela Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 23 de março. O evento é destinado a servidores, gestores públicos, jurisdicionados e demais interessados no tema.



Com o tema “De fiscais a guardiões: o papel ampliado dos Tribunais de Contas na Transparência Pública”, o encontro reúne especialistas para debater governança democrática, acesso à informação, boas práticas e comunicação pública. A proposta é mostrar que os Tribunais de Contas não apenas fiscalizam gastos, mas também atuam para garantir mais clareza, responsabilidade e confiança na relação entre governo e sociedade.



A programação contará com cinco painéis que discutem, de forma prática, como tornar a gestão pública mais aberta e compreensível. O primeiro painel terá a participação de Ana Claudia Farranha e Suylan Midlej de Almeida, docentes dos Programas de Pós-Graduação em Direito e Administração Pública da Universidade de Brasília (UnB). Elas abordarão a transparência como valor democrático e instrumento de combate à corrupção. A mediação será do auditor de controle externo do TCDF, Rogério Ribeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Consulado nos EUA apresenta documentário sobre pioneiras de Brasília

Na sequência, Sabrina Iocken, conselheira substituta do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC) e pós-doutora em Direito pela USP, falará sobre como os Tribunais de Contas podem ir além da fiscalização tradicional e incentivar boas práticas de transparência nos órgãos públicos.



A comunicação também estará em pauta. Jorge Duarte, jornalista e pós-doutor em Comunicação pela UnB, e Joseane Correa, auditora de controle externo do TCE-SC e especialista em Linguagem Simples, discutirão como a comunicação pública pode tornar as informações governamentais mais claras e acessíveis. A mediação do painel será de Polyana Resende, chefe da Assessoria de Comunicação do TCDF.



Outro destaque é o painel com Gregory Michener, professor da FGV Rio e diretor do Programa de Transparência Pública, que abordará o desafio de transformar a transparência em algo realmente útil ao cidadão e não apenas em uma exigência formal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Encerrando a programação, Renato Costa, auditor de controle externo do TCE-SC e doutor em Administração, e Juliana Sakai, diretora da Transparência Brasil, debaterão como sociedade e Tribunais de Contas podem atuar conjuntamente no fortalecimento do controle social e no uso de dados abertos. A mediação será do diretor da Divisão de Avaliação de Políticas Públicas do TCDF, Reinaldo Alencar.



