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Obituário: 43 funerais no DF e Entorno nesta sexta-feira (13/3); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 13 de março de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (13/3):

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Campo da Esperança

  • Divino Pires da Costa, 44 anos
  • Emília Muñoz Correa, 69 anos
  • Francisco Aquino Sobrinho, 89 anos
  • João Sebastião Possati, 81 anos
  • José Miguel de Souza, 76 anos
  • Jucélia Dias de Alencar, 69 anos
  • Maria Gonçalves Nóbrega de Oliveira, 81 anos
  • Maria Honorata Ribeiro da Costa, 86 anos
  • Osmar Torres de Assunção Filho, 60 anos
  • Rafael Rodrigo Chaves Maciel, 35 anos
  • Raimundo da Silva Bezerra, 63 anos
  • Raimundo Pontes Cunha Neto, 68 anos
  • Sebastião de Souza Pires, 86 anos
  • Sylvia Caldas Ferreira Pinto, 95 anos

Taguatinga

  • Augusto Paulo Ximenes, 92 anos
  • Cristiano Macedo Rodrigues, 53 anos
  • Ellis Regina Carvalho, 47 anos
  • Epaminondas Alves de Melo, 97 anos
  • Gonçalo Pereira Martins, 84 anos
  • João Antônio Fontenele de Sousa, 77 anos
  • João de Souza Filho, 67 anos
  • José Luis Pereira, 81 anos
  • Lídia Moreira de Oliveira, 88 anos
  • Maria de Lurdes Cardoso Costa, 85 anos
  • Rosália Maciel da Cunha, 83 anos
  • Salvador Leite Maciel, 44 anos
  • Zenozira Pereira de Souza, 80 anos

Gama

  • Helena Saraiva Rocha, 72 anos
  • José Carlos Balbino, 46 anos
  • Kaio Eduardo Barbosa da Conceição, menos de 1 ano
  • Manuel Pinto de Macedo, 69 anos
  • Maria Luiza Alves Pereira, 69 anos
  • Raquel José Leandro de Mello, 55 anos

Planaltina

  • Maria da Conceição da Silva, 107 anos

Brazlândia

  • Maria de Lourdes Pereira, 74 anos
  • Marinete Pereira de Souza, 58 anos

Sobradinho

  • Lucimar da Silva Correia, 59 anos
  • Lucrécia da Costa Santos, 68 anos

Jardim Metropolitano

  • Adeilâne Souza da Costa, 29 anos
  • Athus Alves Ribeiro, 94 anos (cremação)
  • Léa dos Santos de Almeida Pinto, 94 anos (cremação)
  • Luis Pereira de Araujo Filho, 64 anos (cremação)
  • Maria Regina Nunes da Silva, 78 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/03/2026 17:23
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