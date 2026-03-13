Obituário: 43 funerais no DF e Entorno nesta sexta-feira (13/3); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (13/3):

Campo da Esperança

Divino Pires da Costa, 44 anos



Emília Muñoz Correa, 69 anos



Francisco Aquino Sobrinho, 89 anos



João Sebastião Possati, 81 anos



José Miguel de Souza, 76 anos



Jucélia Dias de Alencar, 69 anos



Maria Gonçalves Nóbrega de Oliveira, 81 anos



Maria Honorata Ribeiro da Costa, 86 anos



Osmar Torres de Assunção Filho, 60 anos



Rafael Rodrigo Chaves Maciel, 35 anos



Raimundo da Silva Bezerra, 63 anos



Raimundo Pontes Cunha Neto, 68 anos



Sebastião de Souza Pires, 86 anos



Sylvia Caldas Ferreira Pinto, 95 anos

Taguatinga

Augusto Paulo Ximenes, 92 anos



Cristiano Macedo Rodrigues, 53 anos



Ellis Regina Carvalho, 47 anos



Epaminondas Alves de Melo, 97 anos



Gonçalo Pereira Martins, 84 anos



João Antônio Fontenele de Sousa, 77 anos



João de Souza Filho, 67 anos



José Luis Pereira, 81 anos



Lídia Moreira de Oliveira, 88 anos



Maria de Lurdes Cardoso Costa, 85 anos



Rosália Maciel da Cunha, 83 anos



Salvador Leite Maciel, 44 anos



Zenozira Pereira de Souza, 80 anos

Gama

Helena Saraiva Rocha, 72 anos



José Carlos Balbino, 46 anos



Kaio Eduardo Barbosa da Conceição, menos de 1 ano



Manuel Pinto de Macedo, 69 anos



Maria Luiza Alves Pereira, 69 anos



Raquel José Leandro de Mello, 55 anos

Planaltina

Maria da Conceição da Silva, 107 anos

Brazlândia

Maria de Lourdes Pereira, 74 anos



Marinete Pereira de Souza, 58 anos

Sobradinho

Lucimar da Silva Correia, 59 anos



Lucrécia da Costa Santos, 68 anos

Jardim Metropolitano

Adeilâne Souza da Costa, 29 anos



Athus Alves Ribeiro, 94 anos (cremação)



Léa dos Santos de Almeida Pinto, 94 anos (cremação)



Luis Pereira de Araujo Filho, 64 anos (cremação)



Maria Regina Nunes da Silva, 78 anos (cremação)