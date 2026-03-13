Obituário: 43 funerais no DF e Entorno nesta sexta-feira (13/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (13/3):
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Campo da Esperança
- Divino Pires da Costa, 44 anos
- Emília Muñoz Correa, 69 anos
- Francisco Aquino Sobrinho, 89 anos
- João Sebastião Possati, 81 anos
- José Miguel de Souza, 76 anos
- Jucélia Dias de Alencar, 69 anos
- Maria Gonçalves Nóbrega de Oliveira, 81 anos
- Maria Honorata Ribeiro da Costa, 86 anos
- Osmar Torres de Assunção Filho, 60 anos
- Rafael Rodrigo Chaves Maciel, 35 anos
- Raimundo da Silva Bezerra, 63 anos
- Raimundo Pontes Cunha Neto, 68 anos
- Sebastião de Souza Pires, 86 anos
- Sylvia Caldas Ferreira Pinto, 95 anos
Taguatinga
- Augusto Paulo Ximenes, 92 anos
- Cristiano Macedo Rodrigues, 53 anos
- Ellis Regina Carvalho, 47 anos
- Epaminondas Alves de Melo, 97 anos
- Gonçalo Pereira Martins, 84 anos
- João Antônio Fontenele de Sousa, 77 anos
- João de Souza Filho, 67 anos
- José Luis Pereira, 81 anos
- Lídia Moreira de Oliveira, 88 anos
- Maria de Lurdes Cardoso Costa, 85 anos
- Rosália Maciel da Cunha, 83 anos
- Salvador Leite Maciel, 44 anos
- Zenozira Pereira de Souza, 80 anos
Gama
- Helena Saraiva Rocha, 72 anos
- José Carlos Balbino, 46 anos
- Kaio Eduardo Barbosa da Conceição, menos de 1 ano
- Manuel Pinto de Macedo, 69 anos
- Maria Luiza Alves Pereira, 69 anos
- Raquel José Leandro de Mello, 55 anos
Planaltina
- Maria da Conceição da Silva, 107 anos
Brazlândia
- Maria de Lourdes Pereira, 74 anos
- Marinete Pereira de Souza, 58 anos
Sobradinho
- Lucimar da Silva Correia, 59 anos
- Lucrécia da Costa Santos, 68 anos
Jardim Metropolitano
- Adeilâne Souza da Costa, 29 anos
- Athus Alves Ribeiro, 94 anos (cremação)
- Léa dos Santos de Almeida Pinto, 94 anos (cremação)
- Luis Pereira de Araujo Filho, 64 anos (cremação)
- Maria Regina Nunes da Silva, 78 anos (cremação)
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postado em 13/03/2026 17:23