InícioCidades DF
Salvamento

Policiais militares salvam recém-nascido de engasgo no Areal

Mãe pediu socorro a PMs que passavam pelo local. Agentes realizaram as manobras para desobstrução das vias aéreas

Caso ocorreu em frente a um restaurante na QS 08, no Areal - (crédito: Divulgação/PMDF)
Caso ocorreu em frente a um restaurante na QS 08, no Areal - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco*

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Policiais militares realizaram o salvamento de um recém-nascido, de 18 dias, por engasgamento na noite dessa quinta-feira (12/3), na QS 08, no Areal. A equipe foi abordada por um veículo que trafegava na contramão, com o pisca-alerta acionado, de onde desembarcou uma mulher em estado de desespero, que solicitou o socorro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o bebê estava engasgado e já apresentava coloração arroxeada. De imediato, os militares iniciaram a aplicação das manobras de desobstrução das vias aéreas. 

Os agentes deram continuidade aos procedimentos de primeiros socorros e levaram o recém-nascido ao Hospital Santa Lucia. No local, a criança já apresentava respiração normalizada, e o bebê foi entregue à equipe médica de plantão, que permaneceu sob cuidados dos profissionais para a realização de exames complementares e observação.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/03/2026 15:41
SIGA
x