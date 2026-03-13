Policiais militares salvam recém-nascido de engasgo no Areal

Caso ocorreu em frente a um restaurante na QS 08, no Areal - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco*

Policiais militares realizaram o salvamento de um recém-nascido, de 18 dias, por engasgamento na noite dessa quinta-feira (12/3), na QS 08, no Areal. A equipe foi abordada por um veículo que trafegava na contramão, com o pisca-alerta acionado, de onde desembarcou uma mulher em estado de desespero, que solicitou o socorro.

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Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o bebê estava engasgado e já apresentava coloração arroxeada. De imediato, os militares iniciaram a aplicação das manobras de desobstrução das vias aéreas.

Os agentes deram continuidade aos procedimentos de primeiros socorros e levaram o recém-nascido ao Hospital Santa Lucia. No local, a criança já apresentava respiração normalizada, e o bebê foi entregue à equipe médica de plantão, que permaneceu sob cuidados dos profissionais para a realização de exames complementares e observação.