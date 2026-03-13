Projeto Rota Empreendedora, do IFB e da ABDI, começará jornada por Ceilândia

Após a passagem por Ceilândia, o Rota Empreendedora seguirá um calendário estratégico pelas Regiões Administrativas e pontos de grande circulação do DF: - (crédito: | Divulgação)

O projeto Rota Empreendedora, uma iniciativa da Escola de Negócios e Desenvolvimento Social (Enedes) do Instituto Federal de Brasília (IFB), já tem data e local para sua próxima parada. Em 17 e 18 de março, o escritório de consultoria sobre rodas estará estacionado no IFB Campus Ceilândia, pronto para atender microempreendedores da região com orientações estratégicas e cursos gratuitos.

O escritório móvel ficará localizado na QNN 26, área especial (entre a Faculdade de Ceilândia da UnB e a linha do metrô), funcionando como um ponto de apoio direto para quem busca orientação e profissionalização para impulsionar seu negócio, sem custos.

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Atendimento e Capacitação

No local, os empreendedores receberão suporte em pilares essenciais para o sucesso empresarial, como Gestão Financeira, Marketing, Direito, TI e Gestão de Pessoas. Além da consultoria presencial, os participantes serão orientados a acessar a plataforma IFB Digital, que oferece cursos gratuitos de aprimoramento contínuo em áreas estratégicas.

A ENEDES é resultado de convênio que conta com um investimento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Após a passagem por Ceilândia, o Rota Empreendedora seguirá um calendário estratégico pelas Regiões Administrativas e pontos de grande circulação do DF:

Março: IFB Campus Ceilândia (17 e 18 de março)

IFB Campus Ceilândia (17 e 18 de março) Abril: Feira da Torre de TV e IFB Campus Estrutural

Feira da Torre de TV e IFB Campus Estrutural Maio: IFB Campus Samambaia

IFB Campus Samambaia Junho: IFB Campus São Sebastião

Serviço: Rota Empreendedora em Ceilândia