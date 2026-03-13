Projeto Rota Empreendedora, do IFB e da ABDI, começará jornada por Ceilândia

O projeto Rota Empreendedora, uma iniciativa da Escola de Negócios e Desenvolvimento Social (Enedes) do Instituto Federal de Brasília (IFB), já tem data e local para sua próxima parada. Em 17 e 18 de março, o escritório de consultoria sobre rodas estará estacionado no IFB Campus Ceilândia, pronto para atender microempreendedores da região com orientações estratégicas e cursos gratuitos.
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O escritório móvel ficará localizado na QNN 26, área especial (entre a Faculdade de Ceilândia da UnB e a linha do metrô), funcionando como um ponto de apoio direto para quem busca orientação e profissionalização para impulsionar seu negócio, sem custos.
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Atendimento e Capacitação
No local, os empreendedores receberão suporte em pilares essenciais para o sucesso empresarial, como Gestão Financeira, Marketing, Direito, TI e Gestão de Pessoas. Além da consultoria presencial, os participantes serão orientados a acessar a plataforma IFB Digital, que oferece cursos gratuitos de aprimoramento contínuo em áreas estratégicas.
A ENEDES é resultado de convênio que conta com um investimento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Após a passagem por Ceilândia, o Rota Empreendedora seguirá um calendário estratégico pelas Regiões Administrativas e pontos de grande circulação do DF:
- Março: IFB Campus Ceilândia (17 e 18 de março)
- Abril: Feira da Torre de TV e IFB Campus Estrutural
- Maio: IFB Campus Samambaia
- Junho: IFB Campus São Sebastião
Serviço: Rota Empreendedora em Ceilândia
- Data: 17 e 18 de março de 2026
- Horário: 9h às 17h
- Local: IFB Campus Ceilândia (QNN 26, Área Especial – Entre a UnB e o Metrô).
- Atendimento gratuito. Não há necessidade de cadastro prévio.