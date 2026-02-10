IFB abre agenda de consultoria para alunos da plataforma digital

A escola fica na L2 Norte, em um prédio anexo ao IFB Campus Brasília - (crédito: Helio Montferre; ABDI)

A Escola de Negócios e Desenvolvimento Social (Enedes), do Instituto Federal de Brasília (IFB), está com agenda de atendimentos aberta para alunos que já realizam cursos gratuitos na plataforma. Interessados podem escolher entre mais de 40 cursos on-line gratuitos, disponíveis na plataforma IFB Digital (www.ifbdigital.com.br).

A partir desta terça-feira (10/2), quem já concluiu algum curso e recebeu o certificado pode agendar horário de atendimento para acesso ao espaço de coworking e consultorias, com foco no apoio a iniciativas empreendedoras, projetos e ações voltadas ao desenvolvimento social.

A Enedes é um HUB (ponto central de conexão) de inovação que oferece capacitações gratuitas, mentorias especializadas, laboratórios práticos e toda a rede de suporte do programa IFB Mais Empreendedor.

A escola fica na L2 Norte, em um prédio anexo ao IFB Campus Brasília, e oferece aos empreendedores (do micro ao macro) pesquisa de comportamento humano e do consumidor, produção de conteúdo e soluções digitais, capacitação, formação e treinamento, transferência de tecnologia e propriedade intelectual, consultoria e assessoria técnica especializada e pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico.

“Após a conclusão da primeira etapa, dedicada à construção da infraestrutura da Escola de Negócios e Desenvolvimento Social, estamos iniciando, efetivamente, as ações da Enedes, sendo o atendimento uma delas. Essa nova fase nos possibilita estar ainda mais próximos da comunidade do Distrito Federal e potencializar as capacitações já ofertadas pela escola”, comentou a reitora do IFB, Veruska Machado.