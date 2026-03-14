Políticos e empresários prestigiam 50 anos do Grupo Paulo Octávio

Com a presença de autoridades e personalidades marcantes para a história do Distrito Federal, um jantar marcou a comemoração dos 50 anos do Grupo Paulo Octávio na noite deste sábado (14/3). O evento ocorreu no Hotel Royal Tulip Alvorada, na beira do Lago Paranoá e reuniu políticos, empresários, advogados e jornalistas.

Anfitrião do evento, o empresário Paulo Octávio destacou que a empresa cresceu investindo e apostando na capital federal. "Fazer 50 anos na construção civil é um desafio muito grande. Nós procuramos investir somente em Brasília. Fizemos 850 empreendimentos, empregamos mais de 50 mil trabalhadores, incentivamos a qualificação dos trabalhadores. Fomos a primeira empresa a alfabetizar todos os trabalhadores. Até hoje, doamos kits de material escolar para os filhos dos nossos trabalhadores. Nosso objetivo é incentivar o crescimento econômico da capital", destacou.

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Paulo Octávio revelou no evento que o grupo está lançando uma seguradora. "É a primeira empresa do ramo a ter uma seguradora em Brasília", completou o empresário.

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, ressaltou a importância do empresário para a economia local. “O nome Paulo Octávio se mistura com a história de Brasília. Não é à toa que está completando 50 anos. É um homem que pensa Brasilia o tempo todo, gera emprego. É um dos grandes nomes do Distrito Federal”, destacou.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), destacou que a história do grupo empresarial se confunde com a do DF. "É um exemplo para o Brasil. De confiança, de empreendedorismo e geração de empregos. Paulo Octávio é um grande gestor, apaixonado por Brasília, com atuação em vários ramos da atividade econômica", disse.

Alckmin destacou que a capital federal não se resume apenas à política. "Brasilia é mais do que a capital política do país. É um centro de serviços, de logística, de indústria. E tem uma qualidade de serviço extraordinária. Sempre recebemos autoridades estrangeiras e elas ficam impressionadas com a estrutura, beleza, arquitetura e segurança da capital”, destacou.

O evento também contou com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Brasília. Paulo Octávio fez um discurso exaltando a história do grupo e sua presença marcante no desenvolvimento do DF.

Também marcaram presença o ex-governador do DF José Roberto Arruda (PSD); o senador Izalci Lucas (PL-DF); o advogado Carlos Antônio de Almeida Castro, o Kakay; o presidente do PSD, Gilberto Kassab; o jornalista da TV Globo Antônio de Castro, entre outros nomes.

