Previsão do tempo: fim de semana será de chuva e temperaturas altas

Hoje, a previsão é de calor e pancadas de chuva - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O fim de semana no Distrito Federal será de chuva e temperaturas altas. Neste sábado (14/3), a máxima deve chegar aos 28°C, porém o céu deve permanecer encoberto por nuvens durante todo o dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há também previsão de pancadas de chuva isoladas.

No domingo (15), a temperatura deve subir para a casa dos 29°C, ainda com céu encoberto e pancadas de chuva isoladas. O clima no DF permanece sem grandes alterações até terça-feira (17). Na quarta (18), os termômetros caem para 25°C.

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Desde sexta-feira (13), o DF está sob aviso laranja de chuva intensa, com possibilidade de precipitações entre 30 e 60 milímetros, podendo chegar a até 100 milímetros acumulados ao longo do dia, dependendo da região.

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Diante do alerta meteorológico, o Inmet recomenda atenção redobrada da população durante os períodos de chuva mais intensa. A população deve evitar áreas alagadas ou com enxurradas, não atravessar trechos inundados a pé ou de veículo e buscar abrigo seguro durante tempestades.

