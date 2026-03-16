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Policial aposentado com cargo na Caesb é alvo de operação por "espionagem"

O servidor é investigado por acessar dados e informações restritas de órgãos públicos do DF. Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão. Caesb informou que o empregado já foi demitido

Mandados foram cumpridos em três endereços - (crédito: PCDF/Divulgação)
Mandados foram cumpridos em três endereços - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um policial civil aposentado foi alvo de uma operação desencadeada pela Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCOR), subordinada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor), por suspeita de acessar dados e informações restritas de órgãos públicos do DF.

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Na manhã desta segunda-feira (16/3), a Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao investigado. As apurações começaram após uma denúncia anônima indicar que uma "empresa privada de investigação" estaria realizando o monitoramento de autoridades públicas, empresários e outros cidadãos do DF. A suspeita era de que os dados eram obtidos irregularmente por sistemas restritos da administração pública.

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A polícia chegou ao principal suspeito: um policial civil aposentado que trabalhava em um cargo comissionado da Caesb. Segundo as investigações, ele tinha acesso a bases de dados institucionais, inclusive aos sistemas da PCDF via Acordo de Cooperação Técnica. A partir da facilidade, o servidor teria acessado informações cadastrais de empresários, policiais, jornalistas, servidores púbicos de gabinetes de parlamentares dos legislativo distrital e federal e do Executivo local, assim como familiares de políticos.

As consultas, afirma a PCDF, teriam sido utilizadas para fins particulares ainda não identificados em benefício de empresa privada vinculada ao próprio investigado, hipótese que está sendo apurada no inquérito policial.

Os mandados de busca e apreensão têm como objetivo colher novos elementos de prova, identificar a extensão dos acessos realizados, e o objetivo da utilização desses dados, assim como verificar a eventual participação de outros envolvidos nos crimes de violação de sigilo funcional qualificado e de invasão de dispositivo informático qualificado.

O que diz a Caesb

Veja abaixo a nota na íntegra da Caesb:

A Caesb informa que tomou conhecimento da operação policial contra o empregado e está à disposição das autoridades para auxiliar em todos os esclarecimentos necessários. O empregado já foi demitido.

A Companhia reafirma que trata com seriedade a proteção de dados e o uso adequado de informações institucionais.

Não existe indicativo de que tenha havido acesso a dados da Companhia. Até o momento, se identificou que os acessos eram para fins particulares do empregado. No entanto, a Caesb já instaurou procedimentos internos de investigação e sempre colaborará com qualquer apuração dos órgãos competentes.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 16/03/2026 16:42 / atualizado em 16/03/2026 16:43
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