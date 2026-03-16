Desaparecimento no DF leva à prisão de suspeitos de tortura e execução

O desaparecimento de um homem no Distrito Federal levou a Polícia Civil a desvendar um homicídio marcado por violência e ocultação de cadáver. Dois irmãos foram presos suspeitos do crime.

A investigação, conduzida pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), começou após familiares comunicarem o sumiço de Jares da Silva Nascimento, que saiu de casa para fazer um serviço e não retornou. Com o avanço das diligências e a análise de elementos reunidos ao longo da apuração, os investigadores concluíram que o desaparecimento estava ligado a um assassinato.

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Segundo o delegado Rafael Catunda, a vítima foi levada a uma chácara, onde teria sido ameaçada, agredida e submetida a tortura enquanto era pressionada a informar o paradeiro de bens supostamente desaparecidos.

Após as agressões, os suspeitos teriam colocado o homem em um carro e o levado até uma área rural, onde ele foi executado. De acordo com a investigação, o corpo foi lançado em um rio de forte correnteza, o que dificultou a localização. Mesmo após a indicação do local onde o cadáver teria sido descartado, equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros fizeram buscas na região, inclusive nas margens e no leito do rio, mas não localizaram a vítima.

Durante as apurações, a polícia identificou que um dos suspeitos, identificado pelas iniciais G.C.M., 48, havia deixado o Distrito Federal e estava em Barra do Corda (MA). Com o compartilhamento de informações entre as polícias civis dos dois estados, ele foi localizado e preso no sábado (14/3).

No mesmo dia, policiais da 8ª DP prenderam o segundo suspeito, J.C.M.L., 37, irmão do primeiro, em uma área rural de Sobradinho dos Melos, no DF. Durante o cumprimento do mandado de busca na residência, os agentes encontraram uma espingarda calibre 20 e munições, que foram apreendidas.

A investigação continua para esclarecer a dinâmica do crime e localizar o corpo de Jares da Silva Nascimento. A Polícia Civil trata o caso como homicídio qualificado com indícios de tortura e ocultação de cadáver.