Obituário: 43 funerais no DF e Entorno nesta segunda (16/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (16/3):
Campo da Esperança
- André Fabiano Viviani Pinheiro, 53 anos
- Antônio Nobre de Araújo, 70 anos
- Carlos Roberto de Araújo, 61 anos
- Cássio Prudêncio da Silva, 35 anos
- Fernanda da Mata Oliveira, 32 anos
- Francisco de Assis Bezerra, 82 anos
- Hebert Araujo Santos, 46 anos
- Joelza de Souza Espíndola, 74 anos
- José Iva Holanda de Sousa, 63 anos
- Klaas Axel Anton Wessel Woortmann, 91 anos
- Luiza Nunes Martins Paiva, 75 anos
- Manoel Gomes Pimentel, 74 anos
- Maria das Graças Gurgel Vianna, 76 anos
- Maria Theresa Netto Pinto, 88 anos
- Paulo Fernando Melo da Costa, 58 anos
- Renata Helena Souza Batista de Azevedo, menos de 1 ano
- Rosilene Pereira dos Santos, 52 anos
- Ruth Santos, menos de 1 ano
- Sandoval Barbosa Baltazar, 56 anos
- Sandra Maria Miranda de Sousa, 55 anos
- Teresa Cristina Pimenta da Costa, 75 anos
- Waldemiro Schneider, 83 anos
Taguatinga
- Aílton Gonzaga dos Santos, 23 anos
- Antônio José de Carvalho, 79 anos
- Enzo Carvalho dos Santos, 20 anos
- Iria Maria da Silva, 62 anos
- Maria de Fátima do Nascimento Santos, 50 anos
- Maria de Fátima Souza Araújo, 69 anos
- Maria de Lourdes Pereira Barbosa, 72 anos
- Maria Lusia Martins, 58 anos
- Raimundo Nonato dos Santos, 67 anos
- Rosenilda Cipriano da Silva, 56 anos
- Silas das Neves Silva, 38 anos
Gama
- Elizângela dos Santos Teixeira, 52 anos
- Filomena Fernandes de Araújo, 89 anos
- Francisco Vanderneudo Ferreira Gomes, 61 anos
- Ivan Almeida Monteiro, 64 anos
- Maria da Conceição Rodrigues Santos Silva, 67 anos
- Mauro Deivid da Silva Ferreira, 43 anos
Planaltina
- Isaura de Deus Cesar, 73 anos
- Joana Teresa Muniz Lima, 63 anos
- Roberto Junio Ferreira de Almeida, 44 anos
Jardim Metropolitano
- Maria Odeth dos Santos Saraiva, 70 anos
Saiba Mais
postado em 16/03/2026 18:23