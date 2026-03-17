Carreta com botijões de gás tomba na BR-060 e interdita rodovia

Uma carreta que transportava botijões de gás tombou na BR-060, KM 06, sentido Brasília - Goiânia, interditando todas as pistas.
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Por volta das 6h30, policiais rodoviários federais conseguiram liberar uma faxina de rolamento. No entanto, logo em seguida, houve novo bloqueio.
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postado em 17/03/2026 06:51 / atualizado em 17/03/2026 07:29