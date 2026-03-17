InícioCidades DF
TRÂNSITO

Carreta com botijões de gás tomba na BR-060 e interdita rodovia

Todas as faixas da BR-060 ficaram interditadas após o tombamento de uma carreta carregada com gás de cozinha

Por volta das 6h30, policiais rodoviários federais conseguiram liberar uma faxina de rolamento - (crédito: MJSP)
Por volta das 6h30, policiais rodoviários federais conseguiram liberar uma faxina de rolamento - (crédito: MJSP)

Uma carreta que transportava botijões de gás tombou na BR-060, KM 06, sentido Brasília - Goiânia, interditando todas as pistas.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Por volta das 6h30, policiais rodoviários federais conseguiram liberar uma faxina de rolamento. No entanto, logo em seguida, houve novo bloqueio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Aguarde mais informações

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 17/03/2026 06:51 / atualizado em 17/03/2026 07:29
SIGA
x