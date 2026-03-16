Homem fica em estado grave após colidir moto contra caminhão no DF

Uma colisão entre um caminhão e uma moto deixou um motociclista em estado grave no fim da tarde desta segunda-feira (16/3), na DF-280, via de acesso à Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do DF.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da moto estava caído ao chão. Ele foi transportado ao hospital inconsciente, em estado grave, com diversos ferimentos.
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O motorista do caminhão foi avaliado e não se feriu. Durante o atendimento, a via foi totalmente interditada. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela cena.
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postado em 16/03/2026 20:39