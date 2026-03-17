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ACIDENTE

Duas carretas colidem na BR-060, sentido Goiânia-Brasília

BR-060 está interditada sentido Goiânia-Brasília após colisão entre duas carretas

Carreta com botijões de gás tomba na BR-060 e interdita rodovia - (crédito: Divulgação/ PRF)
Carreta com botijões de gás tomba na BR-060 e interdita rodovia - (crédito: Divulgação/ PRF)

Duas carretas bateram na BR-060, no KM 4, sentido Goiânia-Brasília na manhã desta terça-feira (17/3).
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a rodovia está interditada.

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Este sinistro de trânsito se junta a outro, ocorrido na mesma rodovia, porém em sentido Brasília - Goiânia.

Uma carreta carregada com botijões de gás tombou no KM 6 da BR interditando todas as faixas.

Aguarde mais informações.

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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 17/03/2026 07:32
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