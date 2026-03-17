Duas carretas colidem na BR-060, sentido Goiânia-Brasília

Duas carretas bateram na BR-060, no KM 4, sentido Goiânia-Brasília na manhã desta terça-feira (17/3).
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a rodovia está interditada.
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Este sinistro de trânsito se junta a outro, ocorrido na mesma rodovia, porém em sentido Brasília - Goiânia.
Uma carreta carregada com botijões de gás tombou no KM 6 da BR interditando todas as faixas.
Aguarde mais informações.
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postado em 17/03/2026 07:32