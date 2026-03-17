Desfile das escolas de samba abre comemorações pelos 66 anos de Brasília

Brasília recebe desfiles de samba em comemoração dos 66 anos da cidade - (crédito: Divulgação / Secec-DF)

*Por João Pedro Zamora

Após dois anos sem desfiles e dois meses depois da data oficial do Carnaval deste ano, as escolas de samba do Distrito Federal se apresentarão nos dias 17, 18 e 19 de abril, no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha, abrindo as comemorações dos 66 anos de Brasília. Serão 16 agremiações, sendo 15 concorrentes e uma hors concours.

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Segundo o GDF, a escolha do estádio considera o potencial de consolidação de um circuito permanente para os desfiles das escolas de samba no DF. O projeto prevê investimento de cerca de R$ 8 milhões — recursos que contemplam produção executiva, logística, segurança, cenografia, sonorização e iluminação. A programação completa ainda não foi divulgada.

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“Estamos falando de cultura viva, de trabalho, de renda e de pertencimento. Nosso papel é garantir condições para que as agremiações desfilem com dignidade, segurança e qualidade artística, valorizando uma tradição que é patrimônio afetivo da população do Distrito Federal”, afirmou o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Claudio Abrantes.

Para ele, apoiar o desfile representa um compromisso com a valorização da cultura popular e com os trabalhadores que movimentam o setor. A capital federal completa 66 anos de existência em 21 de abril.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates