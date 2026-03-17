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SEGURANÇA PÚBLICA

Trocas na segurança: Sandro Avelar e Ana Paula Habka vão deixar cargos

Saídas ocorrem em março, em meio ao período eleitoral e de desincompatibilização. Avelar deve disputar as eleições; Ana Paula negou candidatura

Trocas na segurança: Sandro Avelar e Ana Paula Habka deixam cargos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press Kayo Magalhães/CB/D.A Press)
Trocas na segurança: Sandro Avelar e Ana Paula Habka deixam cargos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

A estrutura da segurança pública do Distrito Federal passará por mudanças em março, com as saídas do secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, e da comandante-geral da Polícia Militar, Ana Paula Habka. As movimentações ocorrem em meio ao período de desincompatibilização para as eleições.

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Sandro Avelar deixará o comando da Secretaria de Segurança Pública para disputar as eleições. Segundo apurou o Correio, o delegado deve concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados, embora a candidatura ainda não esteja oficialmente definida. Fontes ouvidas pela reportagem indicam que o atual secretário-executivo, Alexandre Patury, é o principal cotado para assumir a pasta. 

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Já a comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Ana Paula Habka, também deixará o cargo na mesma data e irá se aposentar. A saída coincide com o período de desincompatibilização, exigido para quem pretende concorrer a cargos eletivos. Apesar disso, Habka afirmou que não pretende disputar as eleições. “Não está nos meus planos ser candidata nas próximas eleições. Tenho outros projetos, sempre pensando em servir”, disse à reportagem.

Segundo a comandante, o processo de transição já vinha sendo conduzido há alguns meses. De acordo com apuração do Correio, os coronéis Palhares e Lemes estão entre os nomes cotados para assumir o comando da corporação.

A decisão final sobre a sucessão, no entanto, caberá à vice-governadora Celina Leão, que deverá assumir o governo do Distrito Federal no período, já que o governador Ibaneis Rocha deixará o cargo para disputar o Senado. 

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Raphaela Peixoto e Amanda S. Feitoza
postado em 17/03/2026 13:43
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