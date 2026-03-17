Trocas na segurança: Sandro Avelar e Ana Paula Habka vão deixar cargos

A estrutura da segurança pública do Distrito Federal passará por mudanças em março, com as saídas do secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, e da comandante-geral da Polícia Militar, Ana Paula Habka. As movimentações ocorrem em meio ao período de desincompatibilização para as eleições.
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Sandro Avelar deixará o comando da Secretaria de Segurança Pública para disputar as eleições. Segundo apurou o Correio, o delegado deve concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados, embora a candidatura ainda não esteja oficialmente definida. Fontes ouvidas pela reportagem indicam que o atual secretário-executivo, Alexandre Patury, é o principal cotado para assumir a pasta.
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Já a comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Ana Paula Habka, também deixará o cargo na mesma data e irá se aposentar. A saída coincide com o período de desincompatibilização, exigido para quem pretende concorrer a cargos eletivos. Apesar disso, Habka afirmou que não pretende disputar as eleições. “Não está nos meus planos ser candidata nas próximas eleições. Tenho outros projetos, sempre pensando em servir”, disse à reportagem.
Segundo a comandante, o processo de transição já vinha sendo conduzido há alguns meses. De acordo com apuração do Correio, os coronéis Palhares e Lemes estão entre os nomes cotados para assumir o comando da corporação.
A decisão final sobre a sucessão, no entanto, caberá à vice-governadora Celina Leão, que deverá assumir o governo do Distrito Federal no período, já que o governador Ibaneis Rocha deixará o cargo para disputar o Senado.
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Raphaela Peixoto
Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital