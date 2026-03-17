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POLÍTICA

Comissão da CLDF aprova convite ao presidente do BRB para esclarecimentos

O secretário de Economia, Daniel Izaías, e o presidente da Terracap, Izidio Santos, também serão convidados. A ideia é que as autoridades prestem esclarecimentos sobre a situação financeira do banco

Reunião na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Legislativa do DF. Na ocasião, foi aprovado convite ao presidente do BRB, Nelson de Souza - (crédito: Ângelo Pignaton/Agência CLDF)
Reunião na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Legislativa do DF. Na ocasião, foi aprovado convite ao presidente do BRB, Nelson de Souza - (crédito: Ângelo Pignaton/Agência CLDF)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, e o secretário de Economia do Distrito Federal, Daniel Izaías de Carvalho, serão convidados a comparecer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Legislativa do DF (CLDF) para prestar esclarecimentos sobre a situação financeira do banco e as medidas de socorro necessárias. A ideia é que as autoridades respondam aos questionamentos dos parlamentares sobre o assunto. A reunião está marcada para 7 de abril, no plenário da CLDF.

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O requerimento que originou o convite é de autoria do deputado Thiago Manzoni (PL). A princípio, ele queria que fosse uma convocação, mas mudou para convite, uma vez que ambos os gestores entraram em contato com a comissão e se dispuseram espontaneamente a comparecer perante o colegiado.

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“A função fiscalizatória do Poder Legislativo não é acessória, é típica. É nosso dever, como representantes da população, fiscalizar o Executivo”, afirmou o distrital, que acrescentou, ainda, não haver “por parte dos parlamentares, nenhum desejo de extrapolar nossa competência ou expor de forma negativa autoridades públicas”.

Durante o debate da proposta, o deputado Fábio Felix (PSol) insistiu na manutenção da convocação. “Seria importante, pois a população quer que os esclarecimentos sejam prestados. O clima que está dado é gravíssimo, há muita cobrança.” Manzoni, por sua vez, garantiu que, caso os convidados não compareçam, serão convocados no mesmo dia. O Requerimento 2.653/2026 foi aprovado por unanimidade, contando com os votos de Manzoni, Felix, Chico Vigilante (PT) e Iolando (MDB).

Terracap

Durante a reunião da CCJ, também foi aprovada a convocação do diretor-presidente da Terracap, Izidio Santos Junior. A iniciativa foi do deputado Chico Vigilante, por meio do Requerimento 2.660/2026, no qual solicita "informações sobre a situação jurídica e imobiliária, bem como as consequências e reflexos para a administração pública e para a população referentes aos imóveis utilizados na capitalização do BRB".

“A escolha desses imóveis parece ter sido feita pela Terracap e, embora o projeto de lei tenha sido aprovado por esta Casa, restam inúmeras dúvidas jurídicas que precisam ser esclarecidas, em homenagem à transparência e ao direito à informação por todos os cidadãos sobre o que é feito com o patrimônio público”, justificou o parlamentar. 

*Com informações da Agência CLDF

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 17/03/2026 17:35
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