Programa Minha Saúde promove mais uma edição em Santa Maria

Por Luiz Francisco*
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A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) promove mais uma edição do programa Minha Saúde em Santa Maria, com a oferta de serviços oftalmológicos gratuitos.
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Para participar, os interessados devem se cadastrar através do site do programa. Os atendimentos serão gratuitos. O evento acontece ao lado da Administração Regional de Santa Maria, desta quinta-feira (19/3) a sábado (21/3), das 9h às 18h.
O objetivo do programa é ampliar o acesso a ações de promoção, prevenção e cuidados em saúde ocular. A iniciativa é executada por meio de um termo de fomento firmado entre a SES-DF e a Beneficência Hospitalar Cesário Lange (BHCL), no âmbito do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Mrosc).
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