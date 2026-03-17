Primeira edição de 2026 do Casamento Comunitário acontece neste domingo (22)

Inscritos na ação, Raimunda Gomes vive com José Carlos Pereira há mais de 20 anos - (crédito: | Foto: Sejus-DF)

Mais de 100 casais do Distrito Federal participarão, neste domingo (22/3), da primeira edição de 2026 do Casamento Comunitário, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF). A cerimônia será realizada às 17h, no Museu Nacional da República.

O programa é voltado a casais em situação de vulnerabilidade social e garante a oficialização gratuita da união civil, com a estrutura completa para o grande dia: trajes, produção de beleza, transporte, decoração, registro fotográfico e todo o cerimonial.

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A iniciativa assegura direitos fundamentais, como segurança jurídica, acesso a benefícios e proteção às famílias. O programa foi criado em 2011, e mais de mil casais já foram beneficiados. De acordo com a Sejus-DF, em 2025, quatro edições reuniram aproximadamente 400 casais.

Os noivos Raimunda Gomes, 66 anos, e José Carlos Pereira, 61, aguardam ansiosamente a celebração. Moradores de São Sebastião, eles vivem juntos há mais de duas décadas e veem a cerimônia como um recomeço. “A gente já construiu uma vida inteira, criou filhos, enfrentou muita coisa. Agora chegou o momento de celebrar tudo isso de forma oficial. Vai ser um dia inesquecível”, disse Raimunda, no momento da inscrição.

Casamento Comunitário – 1ª edição de 2026

Data: domingo (22/3)

Horário: 17h

Local: Museu Nacional da República



