InícioCidades DF
Cidadania

Primeira edição de 2026 do Casamento Comunitário acontece neste domingo (22)

Mais de 100 casais do Distrito Federal vão participar da cerimônia no Museu Nacional da República, com direito a trajes, produção de beleza, transporte, decoração, registro fotográfico e cerimonial

Inscritos na ação, Raimunda Gomes vive com José Carlos Pereira há mais de 20 anos - (crédito: | Foto: Sejus-DF)
Inscritos na ação, Raimunda Gomes vive com José Carlos Pereira há mais de 20 anos - (crédito: | Foto: Sejus-DF)

Mais de 100 casais do Distrito Federal participarão, neste domingo (22/3), da primeira edição de 2026 do Casamento Comunitário, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF). A cerimônia será realizada às 17h, no Museu Nacional da República. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O programa é voltado a casais em situação de vulnerabilidade social e garante a oficialização gratuita da união civil, com a estrutura completa para o grande dia: trajes, produção de beleza, transporte, decoração, registro fotográfico e todo o cerimonial. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A iniciativa assegura direitos fundamentais, como segurança jurídica, acesso a benefícios e proteção às famílias. O programa foi criado em 2011, e mais de mil casais já foram beneficiados. De acordo com a Sejus-DF, em 2025, quatro edições reuniram aproximadamente 400 casais. 

Os noivos Raimunda Gomes, 66 anos, e José Carlos Pereira, 61, aguardam ansiosamente a celebração. Moradores de São Sebastião, eles vivem juntos há mais de duas décadas e veem a cerimônia como um recomeço. “A gente já construiu uma vida inteira, criou filhos, enfrentou muita coisa. Agora chegou o momento de celebrar tudo isso de forma oficial. Vai ser um dia inesquecível”, disse Raimunda, no momento da inscrição.

Casamento Comunitário – 1ª edição de 2026
Data: domingo (22/3)
Horário: 17h
Local: Museu Nacional da República


Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/03/2026 20:26 / atualizado em 17/03/2026 20:27
SIGA
x