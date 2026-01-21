Casamento Comunitário: inscrições estão abertas para primeira edição de 2026

Por Paulo Gontijo

O primeiro casamento comunitário do ano já tem data marcada e será realizado em 22 de março. A cerimônia reunirá casais de diferentes regiões administrativa com objetivo de celebrar a união e garantir direitos.

A realização do evento foi confirmada com a publicação do Edital nº 02, de 19 de janeiro de 2026, no Diário Oficial do DF (DODF). O documento foi divulgado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF), responsável pela iniciativa, e apresenta os critérios de participação, prazos e os canais disponíveis para inscrição.

As inscrições podem ser feitas de forma online, por meio do WhatsApp (61) 98382-0147, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, ou presencialmente em equipamentos públicos espalhados pelo DF. Os interessados têm até o dia 6 de março de 2026 para enviar a inscrição.

Entre os locais de atendimento presencial estão a Praça dos Direitos da Ceilândia, a Praça dos Direitos do Itapoã, a Estação Cidadania do Recanto das Emas e as edições do programa GDF Mais Perto do Cidadão, realizadas às sextas-feiras e aos sábados, em horários específicos.

Para participar do Casamento Comunitário, ambos os noivos precisam ter 18 anos ou mais, residir no Distrito Federal e comprovar situação de vulnerabilidade socioeconômica. A renda familiar mensal per capita deve ser de até meio salário mínimo, conforme os critérios do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Também é exigida a inexistência de impedimentos legais para o matrimônio.

A primeira edição de 2026 será desenvolvida em cinco etapas: inscrição, divulgação da lista de casais selecionados, entrega da documentação aos cartórios, encontro preparatório com ensaio geral e, por fim, a cerimônia civil. O local do evento será divulgado posteriormente pela Sejus.

Após a análise dos documentos, os casais habilitados serão encaminhados aos cartórios de registro civil indicados pela secretaria para dar início ao processo formal de casamento. Aqueles que apresentarem pendências documentais poderão permanecer em lista de espera para futuras edições, desde que regularizem a situação.

Criado em 2021, o programa é uma política pública que assegura a oficialização gratuita da união civil de casais em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal. Desde a criação da iniciativa, mais de mil casais já foram beneficiados. Apenas em 2025, quatro edições do programa possibilitaram que mais de 400 casais oficializassem a união.

