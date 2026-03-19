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Energia Elétrica

Águas Claras, Arapoanga e São Sebastião terão energia suspensa nesta quinta (19/3)

Em Águas Claras, interrupção começa às 9h nas quadras 101 e 102; em Arapoanga, desligamento será às 10h na Quadra 08; já em São Sebastião, suspensão ocorre a partir das 9h no Jardins Mangueiral

Águas Claras, Arapoanga e São Sebastião terão energia suspensa nesta quinta (19/3) - (crédito: Divulgação)
Águas Claras, Arapoanga e São Sebastião terão energia suspensa nesta quinta (19/3) - (crédito: Divulgação)

Moradores de Águas Claras, Arapoanga e São Sebastião devem ficar atentos às interrupções temporárias no fornecimento de energia nesta quinta-feira (19). A Neoenergia realizará serviços de manutenção e atualização na rede elétrica, com o objetivo de melhorar a segurança e a confiabilidade do sistema.

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Em Águas Claras, o desligamento está previsto das 9h às 12h, atingindo as quadras 101 e 102. Em Arapoanga, a interrupção ocorrerá das 10h às 16h, na Quadra 08.

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Já em São Sebastião, a suspensão do serviço será das 9h às 15h, no Setor Habitacional Jardins Mangueiral.

Segundo a companhia, a interrupção é necessária para garantir a segurança das equipes durante os trabalhos e contribuir para a melhoria da qualidade do fornecimento de energia nas áreas atendidas.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 19/03/2026 05:20
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