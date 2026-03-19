Águas Claras, Arapoanga e São Sebastião terão energia suspensa nesta quinta (19/3) - (crédito: Divulgação)

Moradores de Águas Claras, Arapoanga e São Sebastião devem ficar atentos às interrupções temporárias no fornecimento de energia nesta quinta-feira (19). A Neoenergia realizará serviços de manutenção e atualização na rede elétrica, com o objetivo de melhorar a segurança e a confiabilidade do sistema.

Em Águas Claras, o desligamento está previsto das 9h às 12h, atingindo as quadras 101 e 102. Em Arapoanga, a interrupção ocorrerá das 10h às 16h, na Quadra 08.

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Já em São Sebastião, a suspensão do serviço será das 9h às 15h, no Setor Habitacional Jardins Mangueiral.

Segundo a companhia, a interrupção é necessária para garantir a segurança das equipes durante os trabalhos e contribuir para a melhoria da qualidade do fornecimento de energia nas áreas atendidas.