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Ambiente insalubre

Polícia Civil resgata 12 cães em situação de maus-tratos em Brazlândia

Animais foram encontrados em ambiente insalubre e encaminhados ao Hospital Veterinário Público do DF antes de seguirem para a Zoonoses

Animais foram resgatados e encaminhados ao Hospital Veterinário Público do DF - (crédito: Divulgação/PCDF)
Animais foram resgatados e encaminhados ao Hospital Veterinário Público do DF - (crédito: Divulgação/PCDF)

Doze cães em situação de maus-tratos foram resgatados pela Polícia Civil (PCDF) nesta quarta-feira (18/3), em uma residência localizada em Brazlândia. O imóvel já havia sido alvo de uma operação policial anterior.

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Durante a ação, os agentes encontraram um ambiente considerado insalubre. Havia grande quantidade de fezes, urina e sujeira espalhadas pelo chão, paredes e em diversos cômodos da casa. De acordo com os policiais que participaram da operação, o cheiro no local era extremamente forte e chegou a causar náuseas na equipe.

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Na casa, mora um idoso. Entre os animais resgatados, estava uma cadela gestante. Após serem retirados do imóvel, os cães foram levados ao Hospital Veterinário Público do Distrito Federal (HVEP) para avaliação e atendimento veterinário.

Depois do atendimento inicial, os animais foram encaminhados para a Zoonoses. A autoridade policial responsável pelo caso informou que deverá solicitar autorização judicial para que os cães possam ser disponibilizados para adoção, com o objetivo de garantir que eles sejam encaminhados para lares adequados.

Como denunciar

A PCDF orienta que casos de maus-tratos a animais sejam comunicados pelos canais oficiais: telefone 197, WhatsApp (61) 98626-1197 ou pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br.

 

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 18/03/2026 21:41
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