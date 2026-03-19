Dia Mundial da Água será lembrado no domingo, no Eixão do Lazer

Dia Mundial da Água será comemorado no domingo, no Eixão do Lazer - (crédito: Divulgação)

No Dia Mundial da Água (22/03), o Instituto Sociedade, População e Natureza apresenta a campanha Cerrado, Coração das Águas. A mobilização convida a população do Distrito Federal para uma roda de conversa com especialistas que vão explicar sobre a importância Cerrado para a segurança hídrica do território. O evento é gratuito e aberto para todos os públicos, acontece no Eixão, na quadra 204 norte.

No centro do debate, a Serrinha do Paranoá (DF) como exemplo concreto de como o desmatamento pode impactar diretamente a provisão de água na torneira de milhares de pessoas. conta com uma oficina de Lambes, com o Coletivo Transverso.

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Serviço

Domingo, 22 de março (Dia Mundial da Água)

Choro no Eixo, Eixão do Lazer, altura da 204 Norte

10h30

Confira a programação:



10h30 Roda de conversa com especialistas

12h: Oficina de Lambes com Coletivo Transverso

12h30: Roda de Choro com Márcio Marinho e convidados