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Dia Mundial da Água será lembrado no domingo, no Eixão do Lazer

O evento é gratuito e aberto para todos os públicos. Especialistas vão explicar sobre a importância Cerrado para a segurança hídrica do território

Dia Mundial da Água será comemorado no domingo, no Eixão do Lazer - (crédito: Divulgação)
Dia Mundial da Água será comemorado no domingo, no Eixão do Lazer - (crédito: Divulgação)

No Dia Mundial da Água (22/03), o Instituto Sociedade, População e Natureza apresenta a campanha Cerrado, Coração das Águas. A mobilização convida a população do Distrito Federal para uma roda de conversa com especialistas que vão explicar sobre a importância Cerrado para a segurança hídrica do território. O evento é gratuito e aberto para todos os públicos, acontece no Eixão, na quadra 204 norte. 

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No centro do debate, a Serrinha do Paranoá (DF) como exemplo concreto de como o desmatamento pode impactar diretamente a provisão de água na torneira de milhares de pessoas. conta com uma oficina de Lambes, com o Coletivo Transverso. 

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Serviço

Domingo, 22 de março (Dia Mundial da Água)
Choro no Eixo, Eixão do Lazer, altura da 204 Norte
10h30

Confira a programação: 

10h30 Roda de conversa com especialistas 

12h: Oficina de Lambes com Coletivo Transverso 

12h30: Roda de Choro com Márcio Marinho e convidados 

 

Saiba Mais

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/03/2026 20:11 / atualizado em 19/03/2026 20:27
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